科技帶來正能量 智慧防災安全更安心

【作者： 季平】

不少民眾從手機上收過災防告警系統（Public Warning System；PWS）發出的「地震速報」、「強震即時警報」等國家級警報簡訊，這就是「智慧防災」的具體實踐。PWS包含政府災防警訊端、訊息匯整與派送端、訊息傳送管道端、應用終端等四大組成，涉及跨單位協作，以及各類資訊交換與訊息服務。

小簡訊大學問！

PWS警報分為國家級警報（Presidential Alert）、緊急警報（Emergency Alert）、警訊通知（Alert Message）及每月測試訊息（Required Monthly Test）。國家級警報警示地震、空襲、飛彈空襲等訊息；緊急警報警示飛彈空襲（或落海）、工業火災、疏散避難等訊息；警訊通知警示大雷雨、公路封閉警戒、萬安演習警報等資訊。

有趣的是，中央氣象局於2014-2018年曾發布314個強震即時警報，由於警報在地震發生後約17.3秒才發出警訊，如果震央在花東地區，西半部民眾較有可能在「天搖地動前」收到警訊，因此有民眾認為「即時警報」並不即時。雖然災害預警系統仍有使用上及技術上的限制及缺點，但隨著技術與程序不斷優化，仍能發揮極佳的智慧防災價值。

如果這類智慧防災機制能夠擴展到更多面向，可以避免諸多遺憾。比方今年9月屏東明揚工廠發生火災爆炸事故，釀9死、逾百人輕重傷的悲劇，如果廠房配備智慧防災系統，也許可以避免或降低損害；2014年高雄氣爆奪走32條人命、造成321人受傷，石化管線埋在地下的高雄或全台所有與管線共存的城市都處於危險之中；美國加州、法國南部等各地區發生過火燒山意外；韓國梨泰院發生人為意外事件，如果能視不同需求建立智慧防災機制或系統，很多意外是不是可以避免？

智慧防災有商機

答案是肯定的！因此，智慧防災有其市場需求與未來發展性。ResearchAndMarkets研究預估，2027年全球意外與緊急事件管理市場規模約達1745億美元，運用AI、5G、GloRa（Global Radio）等新興智慧科技有助消防救災、預防工安意外、造福智慧城市、強化環安管理，有效提升防救災能力，並能大幅降低意外發生率及災損。

看好智慧科技協助救災的重要性與商機，台灣物聯網產業技術協會、台灣全球無線平台策進會、台灣智慧型紡織品協會及臺灣防災產業協會去年底即簽署合作備忘錄，希望透過廠商之間的合作交流，推動智慧防救災解決方案，進一步共創新興科技生意模式。

台灣物聯網產業技術協會理事長黃崇仁指出，如何透過AI、物聯網、感測器等智慧科技提高防災意識與警覺，並降低災害帶來的影響，是智慧防救災的發展重點，建議電子業可以協助跨域應用領域，透過遠距無線通訊加速環境感測數據的傳輸發展，提升防救災能力。

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