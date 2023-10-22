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AI醫療大勢降臨 台灣要建第二座神山

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圖／ingimage
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【作者： 季平】

人工智慧(AI)、大數據(Big Data)、物聯網(IoT)與5G-6G網路發展的速度一日千里，造就工業物聯網(IIoT)、車聯網(V2X)蓬勃發展，科技的影響力也擴及智慧醫療，打造出「醫療物聯網」(IoMT)。面對來勢洶洶的全球高齡化趨勢，智慧醫療不僅能提升醫療服務品質、緩解醫療人力不足的問題，還能減少醫療管理的資源耗損。

導入智慧醫療是趨勢也是必然！

幾個數據可以看出智慧醫療的重要性與急迫性：聯合國「2022年世界人口展望」報告預估，2030年全球人口將達85億人、2050年將達97億人。在全球人口成長的同時，也迎來高齡社會與超高齡社會：世界衛生組織(WHO)指出，未來30年內，65歲及超過65歲的老年人口將呈倍數成長，不只考驗各國政府的社福能量與養老金制度，也考驗著醫療系統與醫療人力的承受能力。

世界衛生組織(WHO)的另一項統計指出，2030年全球約需990萬名外科醫師、護士與照護人員，可見醫護人力荒也是亟待解決的問題之一。

台灣高齡化的速度可能更快，國發會預估，2032年65歲以上人口將逾25%！雖然台灣有健保，但三不五時傳出健保可能破產、醫護低薪、過勞又或者轉戰他國的新聞難免引發民眾恐慌。

此外，醫師受限於看診時間與績效等壓力，只能給每位病人3-5分鐘的時間，不僅一身專長無法發揮到極致，也可能無法在第一時間或短時間內協助病人找到可能的致病因子或提出更有效的建議，間接拉長病人輾轉於各科門診找病因的時間，甚至可能錯過治療黃金期，加上人腦容易受年齡、情緒、壓力、健康等因素影響而干擾醫療人力的品質。想維持高品質的醫療照護水準，導入智慧醫療(eHealth)是不得不然，也是明智的選擇。

智慧醫療市場現

世界衛生組織（WHO）對於「智慧醫療」的定義是：將資訊與資通訊科技(ICT)應用於醫療及健康領域，包含醫療照護、疾病管理、公共衛生監測、教育及研究等範疇，並且鼓勵會員國優先發展數位健康科技（Digital Health）。歐盟於2012年即提出「數位醫療行動計畫」，側重於保護個人資料及醫療資訊，做法是透過區塊鏈生物醫學資訊網絡，連結醫療照護工作者、生醫產業與民眾，以提高醫療資訊的流通性。

美國食品藥物管理局(FDA)於2020年成立「卓越數位健康中心」（Digital Health Center of Excellence），推動行動健康裝置（Mobile Health Devices）、軟體醫材（Software as a Medical Device）、穿戴式醫材等新興智慧醫療應用，這類智慧醫療概念已發展成為「醫療物聯網」(IoMT)，將系統平台、物聯網、應用程式、感測器等技術應用於健康照護領域，如促進健康、協助診斷、輔助醫療產品等相關應用。

工研院產科國際所副所長張慈映指出，智慧醫療服務以智慧醫院為核心，透過穿戴裝置、物聯網、健康資訊與數據等工具，將醫療服務場景從醫院延伸至社區、家庭等場域，有助加速醫療決策與醫院處理急症的效率、改善流程以完善醫病關係、簡化行政流程以縮短照護者耗費在行政工作上的時間、優化醫院服務流程設計以提升服務品質，至於導入數位供應鏈與技術(如自動化及機器人)則有助提升營運管理效率。

智慧醫療市場包含遠距健康、醫療資訊系統，工研院產科國際數據顯示，2021-2026年相關市場的年複合成長率（CAGR）約為15.9%，市場規模達2,760億美元；市調公司Grand View Research報告指出，2030年全球智慧醫療市場規模預估將達3,852億美元，年複合成長率達12.8%，成長性較大的領域包含「智慧監護設備與器材」和「醫學影像設備」。至於2021年較為熱門的智慧醫療創投案則以遠距問診、數位預防、智慧醫院較為熱門。

看準智慧醫療商機，國際大廠如微軟、飛利浦等積極佈局，如2021年微軟以160億美元收購語音辨識公司Nuance Communications，希望藉此改善醫療、語音互動場景的服務品質；飛利浦於2020年以28億美元收購發展遠距監測心臟病服務的生技公司BioTelemetry，聚焦未住院病患的遠距醫療照護。國際GPU大廠輝達（Nvidia）今年上半年投資科技生物商Recursion Pharmaceuticals以加速新藥研發，在全球掀起另一股AI醫療風潮。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023.10月(第383期)AI智慧醫CTIMES雜誌

2023.10月(第383期)AI智慧醫療
2023.10月(第383期)AI智慧醫療

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