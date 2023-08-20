【作者： 籃貫銘、王岫晨】

先進晶片的設計與製造，已經是龐然大物，一般的人力早已無力負擔。幸好，AI來了。有了AI加入之後，它大幅提升了IC設計的效率，無論是前段的設計優化，或者是後段晶片驗證，它都帶來了無與倫比的改變。

這當然其來有自，但卻也沒有那麼理所當然。我們可以從一顆先進處理器晶片裡的電晶體數目看出一個端倪。

以蘋果最新一代的M2 Pro處理器為例，它具備了400億個電晶體，數量已遠遠超過人類的腦神經細胞（140億個）。如此多的電晶體數量，當中還牽涉了無數的電路布局和邏輯整合，想要單靠人力來開發，幾乎就是個不可能的任務，就算是阿湯哥親自上場，恐怕也無能為力。

再加上越來越緊迫的上市時程和越來越短的產品生命週期，一顆晶片從規格設計開始，到行為描述、RTL階段，再到邏輯設計和轉成電路的布局，接著驗證等等，若沒有點石成金的工具，即使是擁有最新鮮的肝，晶片工程師們也沒有辦法如期完成，只能束手就擒。

雪上加霜的是，IC設計的人才正持續面臨短缺。根據SEMI國際半導體產業協會的資料，至2030年之前，光是美國半導體設計產業就可能面臨高達23,000名的半導體工程師人才缺口，更遑論如今的半導體重鎮－亞洲地區。

痛點很痛 但卻AI姍姍來遲

所以，把重複性的工作交給電腦來做，將是最佳的解法。最好它能夠自己找出盲點來，把初步的設計進一步優化，甚至還可以跳過一些流程，讓自動化工具自己來生成，工程師們只需要站在創意的原點上來思考。而這就是目前IC設計的現在進行式。

只不過晶片設計也不是一天就變得這麼複雜，工程師們更不是今天才需要AI自動化的協助，實在是10年之前人工智慧技術是個冷門學問，且在生產製造領域鮮少有導入的實例，直到Google AlphaGo的問世。

AlphaGo的貢獻不僅是證明了AI能讓人類「棋逢敵手」，最大的影響還是它開啟了AI的應用市場，也讓束之高閣的深度學習和神經網路技術找到了普及的路徑。大家這時才赫然發現，原來從數據裏頭撈出的東西可以這麼有影響力。

只不過光有AI軟體演算法還不夠，仍需要相對應的硬體搭配才能實現最佳的性能，於是GPU和神經網路加速器種種相關的元件商也陸續加入，最終開啟了目前的大AI時代。而一直等待神隊友出現的IC設計師們，也終於在這段時期看到了AI輔助設計的應用潛力。

DeepMind啟發 新思科技推出首款商用EDA AI方案

首款針對IC設計的商用EDA方案，是新思科技（synopsys）在2020年初所發表的「DSO.ai」工具。根據新思的說法，會推出DSO.ai解決方案，就是受到DeepMind所開發的AlphaGo與AlphaZero的啟發，希望能夠過AI技術在極大量的晶片設計方案中自主搜尋優化目標。

新思科技DSO.ai工具的厲害之處，就在於它可以大規模探索晶片設計工作流程中的可能選項，同時自動執行後續決策，大幅提升晶片設計團隊的工作處理量。而運用在實際的晶片開發中工作，它僅需耗費少量的時間和較少的資源就能達成目標。

在EDA領域初試啼聲就一鳴驚人之後，新思科技當然也就打鐵趁熱，持續精進他們的AI輔助技術。近期新推出的「Synopsys.ai」即是他們集大成之作，幾乎是把AI技術全面應用在晶片設計流程之中，目的就是要讓晶片開發可以更加完善。

依據新思的資料，Synopsys.ai是業界首款全面涵蓋設計、驗證、測試和製造等流程的AI驅動EDA解決方案，而且可用在數位和類比晶片的設計上。其最大的特色就是讓工程師能在晶片設計的每個階段，包含系統架構到設計和製造等階段，都可以使用AI技術，並且透過雲端來存取這個解決方案。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023.8月(第381期)CTIMES雜誌】