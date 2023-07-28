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不用氟也行 新成分牙膏防蛀牙能力更好也更安全

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Pixabay）
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【文‧Alan Chen】

近期來自波蘭的醫療團隊進行了 18 個月的臨床實驗，證實了使用羥磷灰石成分的牙膏，能夠有效取代傳統氟化物產品，達到防蛀牙功效並降低氟化物中毒危險。

每天刷牙兩次是多年來口腔保健的基本概念，而目前主要使用的牙膏皆以氟化物做為抗齲齒的原料，氟可以抑制牙齒表面會造成蛀牙的細菌，如乳酸鏈球菌和轉醣鏈球菌等，並且與牙齒上的鈣有很好的親和力，可降低象牙質在酸中的溶解性。

不過氟化物對於人體來說仍有危險，兒童若不小心吃下牙膏可能出現氟中毒，因此通常需要使用極少量或兒童專用牙膏，減少中毒機率。

目前口腔醫學致力開發各種非侵入是的治療和預防方式，因此找出更優秀成分的牙膏成為努力方向之一，波蘭波茲南醫科大學（Poznan University of Medical Science）團隊進行了 18 個月臨床實驗，透過 189 名 18 至 45 歲成年人測試，發現羥磷灰石（Hydroxyapatite）可以有效取代氟化物。

羥磷灰石是人體骨骼和牙齒法瑯質的主要組成成分，在醫學上已正名對人體更為安全，且先前已有案例這種成分對於治療牙周病具有療效，研究團隊在臨床過程中證實，羥磷灰石牙膏使用在牙齒上時，與氟化物牙膏同樣可抑制因為酸性造成的脫礦化（Deminiralization）過程，同時也因成分與法瑯質相同，可產生再礦化（Reminiralization），逆轉早期蛀牙症狀達到預防目的。

在實驗中，對照組使用傳統氟化物牙膏，實驗組採用新型羥磷灰石牙膏刷牙，經過 18 個月定期觀察兩組牙齒狀況，發現並無明顯差距，顯示兩種牙膏都能有效預防蛀牙產生。

研究團隊已將這項成果發表在近期出版的《公共衛生前沿》（Frontiers in Public Health）期刊上。

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