安全需求持續增加 嵌入式系統設計要有新思維

【作者： 編輯部】

消費性電子產品以及工業、汽車和資料中心市場對安全要求的需求持續增加，本文為Microchip安全與運算事業部產品行銷經理Xavier Bignalet，從他實際的市場實務經驗，剖析如何運用安全驗證IC，降低嵌入式系統的安全風險。

隨著數據管理、網路和人工智慧升級的進展，消費性電子產品及工業、汽車和資料中心市場對安全要求的需求持續增加。而這些市場面臨的主要安全問題是什麼？Xavier Bignalet認為，這些市場面臨的主要安全問題在於高級別的物聯網安全和偽造。

他指出，這些安全問題不僅涉及遠端攻擊，還涉及物理攻擊，供應鏈安全也是這些市場中面臨的一大挑戰，因為它被駭客視為高價值目標。

圖二 : Microchip安全與計算事業部產品行銷經理Xavier Bignalet

尤其是嵌入式安全仍然具有高優先順序，架構師需要通過審查、易於使用且成本優化的安全解決方案，同時這些解決方案需要符合行業最佳實踐。為了解決嵌入式安全方面須建立對嵌入式設備生態系統的信任，以控制設備生態系統的問題，提升嵌入式安全效能的需求。

打造安全金鑰之必要

Xavier Bignalet說明，為了保證用戶體驗、確保安全（例如通過驗證汽車中的ECU）、保護收入和防止品牌遭到偽造，必須要實施加密信任。在嵌入式級別，設備必須具有經過協力廠商安全實驗室測試的適當安全金鑰儲存區域以及加密加速器。此外，同一個IC在休眠模式下的功耗必須非常低，因為它在其生命週期的大部分時間都將處於休眠模式。

他舉自家的產品為例，進一步表示，要解決的問題是建立對嵌入式設備生態系統的信任，以控制設備生態系統。

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