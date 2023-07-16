企業轉型攻守兼備 數位人才以數據驅動新思維

【作者： 王岫晨】

近年全球經濟發展變化快速，企業在數位轉型的過程中充滿挑戰，許多企業執行長都積極地「進攻」，希望藉由數位化投資加快上雲步伐，從而重新定義與客戶的對話模式，並實現自身產品的差異化；同時，也希望透過優化支出、降低成本和提高彈性來「做好防守」。從VMware的調研發現，95%的企業認為多雲架構對業務成功至關重要，但其中有76%的企業表示他們需要加強對雲端成本的控制。簡而言之，多雲雖然必不可少，但卻成本高昂。

攻守兼備的企業轉型

VMware執行長Raghu Raghuram在與教育、銀行、醫療等多個行業的執行長交流中，發現他們普遍提到了兩件事：首先，大多數企業領導者都堅定不移地推動企業轉型，力爭成為創新的數位企業。同時，他們認為在這方面拖延都會導致企業落後於競爭對手。許多企業領導者將這一戰略比喻為「進攻」，透過數位化投資加快上雲步伐，從而重新定義與客戶的對話模式，並實現自身產品的差異化。

與此同時，企業領導者們敏銳地意識到自身所處的宏觀經濟環境已經發生了巨大的變化。戰爭、供應鏈限制、油價衝擊、能源短缺、通貨膨脹等因素使企業不再能夠像以前一樣，以極低的成本獲得推動增長所需的資金。

面對這種不確定性，企業領導者正專注於透過優化支出、降低成本和提高彈性來「做好防守」。最重要的是，精明的企業領導者已經認識到他們需要做到「攻守兼備」。他們面臨的關鍵問題是：「如何在透過數位創新推動業務增長的同時，透過優化成本提高盈利能力？」這個問題的答案很大程度上取決於他們有效駕馭多雲環境的能力。

近七成的全球企業在多個雲端上運行日常業務，可見我們已經來到了一個轉捩點。企業領導者們將提高多雲環境管理的成熟度放在首要位置，正是看到了其對企業營收增長和盈利能力的影響。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023.7(第380期)零組件雜誌】