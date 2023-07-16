無人機載具掀起另一波科技戰爭

【作者： 季平】

全球積極發展智慧運輸，帶動無人機載具創新應用快速發展。廣義的無人機載具可依陸海空應用場域區分為自駕車、自駕船與無人機（Unmanned Aerial Vehicle）等，只要搭配精密的電腦控制及演算科技，未來甚至可能出現無人車載無人機執行任務的應用場景，從天空到地面，從陸地到海面，新興科技戰早已開打，近幾年則現身真實世界的科技戰鬥中。

5月連烽火 無人機在戰爭中展頭角

全球無人機軍備賽如火如荼展開，如開戰一年多還未見消停的俄烏戰爭5月28日就傳來俄羅斯對烏克蘭首都基輔週邊發動開戰以來最大規模的自殺無人機攻勢，也是俄羅斯5月內第14度對基輔進行無人機攻擊；台灣國防部5月30日也偵獲進入台海周邊活動的13架中國解放軍機、5艘軍艦，其中一架最大巡航升限達2萬5千公尺的「無偵-7」無人機繞道東沙島空域偵蒐。

同樣在5月登場的2023卡威國際海事與航空展（Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition）也很精采，如土耳其航空航太工業（TAI）展出2款可攜彈且整合偵蒐裝備的偵打一體無人機；阿聯國防及先進技術集團（EDGE）推出多功能無人機，如可攜帶120公斤、滯空8小時，最大時速達150公里的GARMOOSHA，以及最大起飛重量達360公斤、以載運物資為主的QX6-50，還有最大航程達40公里、可投放炸藥的多軸無人機QX-3等，展現無人機用途的多樣性，以及未來戰爭的無限想像。

至於土耳其航空航天工業（TAI）今年3月公布的「ANKA-3」無人隱形戰機受到全球矚目，外媒報導，這款新型無人機的優勢在於生存力高、續航力強，而且擁有打擊與監視能力，可以壓制並摧毀敵方防空系統，據稱可與載人的自製隱形戰機TF-X搭擋。ANKA-3搭載噴射引擎，速度快、酬載量高，無尾結構幾乎可以在雷達上隱形，為無人機發展史開啟新頁。

英國國防部也於5月公布「澳英美先進能力棟樑」（AUKUS Advanced Capabilities Pillar）第二階段（Pillar 2）計畫，三國同盟聯合近70名軍方與軍工企業專家進行AI無人機蜂群實驗，包含英國的「藍熊幽靈」（Blue Bear Ghost）AI無人機、維京（Viking）無人地面載具（UGV）與挑戰者二式戰車，以及澳洲的Insitu CT-220無人機在內。

圖二 : 土耳其航空航天工業（TAI）的ANKA-3無人隱形戰機外型。（source：TAI）

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