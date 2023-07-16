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系統技術協同優化 突破晶片系統的微縮瓶頸

聯合新聞網／ CTimes零組件

【作者： imec】

此次訪談，比利時微電子研究中心（imec）邏輯晶片技術研發副經理Julien Ryckaert解釋，為何開發中的新興技術需要採取系統導向的設計思維。內容說明系統技術協同優化（STCO）如何輔助設計技術協同優化（DTCO）來面對這些設計需求。

2000年以加入比利時微電子研究中心（imec）的Julien Ryckaert，擅長射頻收發器、超低功耗電路技術及類比數位轉換器的設計。2013年起，他開始監管imec針對先進CMOS技術節點而開發的設計技術協同優化（DTCO）平台。2018年受任為研究計畫主持人，聚焦3奈米以下的微縮技術與CMOS元件的3D微縮擴充方法。目前他擔任邏輯晶片技術研發副經理，負責研究運算升級技術。

開發未來晶片技術的最大挑戰

Julien Ryckaert表示，整個半導體產業正在經歷一大轉變。過去十幾年來，受到摩爾定律與Dennard縮放定律所啟發的尺寸微縮策略顯然不再能作為預測未來CMOS技術節點的指標。

這包含多個因素，稱之為微縮障壁（scaling walls）。不僅是CMOS元件特徵尺寸的微縮難度攀高，成本高昂，業界在開發複雜的晶片系統時，也面臨了功耗與效能方面的嚴峻挑戰。

從技術層面來看，藉由設計技術協同優化（DTCO）的輔助，新型元件架構與微縮技術還能在未來幾個CMOS節點上維持某種程度的尺寸微縮。但這些終究會到盡頭，或至少無法滿足未來應用的系統微縮需求。

就架構層面而言，應對這些微縮障壁的解決辦法，就是在系統單晶片（SoC）或小晶片（chiplet）上導入複雜的記憶體階層、多核與多執行緒處理器，以及專用加速器（xPU）。

我們目前所面對的問題是先前提出的創新方案多半沒有經過從系統、架構到技術的優化循環

目前所面對的問題是先前提出的創新方案多半沒有經過從系統、架構到技術的優化循環。未來的最大挑戰將是提出適切的技術要件，藉此突破系統微縮的主要瓶頸。同時也要探索一些技術阻礙如何用來實現新興的運算方法。這就是系統技術協同優化（STCO）架構的目標。

如何協助應對未來挑戰？

Julien Ryckaert指出，比利時微電子研究中心（imec）恰巧處於晶片生態系統的技術端，這也是imec幾十年來受到關注並產生差異化的原因。然而，我們需要引領未來的技術動態，所以必須為技術發展藍圖擴展系統微縮方面的挑戰。

這個改變基本上代表著必須踏出傳統「通用型」技術的開發思維，並採納根據特定應用需求來開發解決方案的做法，例如人工智慧（AI）、高效能運算、擴增實境（AR）或虛擬實境（VR）。

一套最佳的系統運作也會是在多項技術之間進行微妙優化的結果，例如極端的 CMOS元件微縮、先進3D封裝、新興記憶體元件，甚至是矽光子。到目前為止，這些不同的技術研究項目一直是分開進行，各自採用DTCO進行研究與規劃發展藍圖。

為了準備邁向由晶片系統驅動的微縮策略，imec重新組織了核心計畫，並把所有DTCO相關的研究活動整合到同一個計畫，該計畫將在所有的核心技術研究計畫中，鑽研從技術到電路的優化技術。針對這項DTCO研究計畫，已經輔以一項STCO研究計畫，藉此將能確保DTCO研究與系統應用空間之間的串聯。

Julien Ryckaert表示，該STCO研究計畫的目標是以由上而下的設計方法，把未來晶片系統的需求與瓶頸轉換為技術開發條件。未來也會探索運用獨特創新技術來設計新型元件架構的可能性。

圖二 : STCO架構示意圖。
圖二 : STCO架構示意圖。

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