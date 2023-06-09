工業和車用USB-Type C介面有何優勢？

【作者： 盧傑瑞】

根據歐盟目前的規範，到2024年底在歐盟所有銷售的智慧型手機、平板電腦和相機都必須配備USB Type-C充電介面。而從2026年春季開始，也將適用於筆記型電腦。因此USB Type-C介面將成為所有USB傳輸技術中，最受關注的技術標準。

此外，由於印度打算加入歐盟，因此也開始強制使用USB Type-C作為市場上所有智慧型手機、平板電腦和筆記型電腦的統一充電介面。這些變化最早可能在2024年在生效。印度這樣做的主要理由，除了符合歐盟的規範之外，也希望減少使用不同充電介面所產生的電子垃圾（在這種背景之下，主要影響者就是蘋果公司）。在2022年底，印度中央部際工作組已經就所有電子設備上的USB Type-C充電介面標準化達成共識。

USB Type-C技術已經擴及到嵌入式和工業領域

與USB-Type A和USB-Type B不同，USB-Type C端子的形狀是對稱的，所以不用擔心正反面的方向，也因為這樣的介面設計，可以更方便傳輸的數據資料。此外，供電方面也比傳統的USB-Type A、USB-Type B具有更優越的快速充電能力。

除了資訊產品之外，目前USB Type-C的技術應用已經逐漸擴及到包括：工業自動化、醫學影像、自動駕駛汽車和ADAS、安全和監控、智慧零售、建築、製造和農業等。這是由於USB Type-C提供了優於USB-Type A和前幾代USB-Type B的增強功能。只要透過一根USB電纜傳輸就能提供高速數據傳輸和供電的能力，同時還可以為系統整合業者和OEM設計人員提供更多連接的介面。

雖然USB Type-C在消費端並不是一項全新的技術，但今天它已經慢慢融入嵌入式行業，USB Type-C提供的功能，正在慢慢淘汰對Type A和Type B的速度和連接性需求。目前，不同的工業運算解決方案都提供了USB 3.2 Gen 2的USB Type-C。

隨著技術的進步呈指數級增長，將有更多數據需要處理。在嵌入式應用中，如機器視覺和其他支援AI的操作、工業電腦，需要從IoT設備和感測器獲取大量數時，USB Type-C就具有極快的速度，將這些大量數據發送到工業電腦，並為邊緣提供額外的下一代USB技術。

與其他類型的USB相比，USB Type-C的架構更纖薄、更小。SFF（小型）PC和SBC（工控板）等嵌入式系統，就需要在空間受限的應用中提供所需的處理能力，對於這些限制因素和對更大運算能力的高需求，便可以透過USB Type-C來緩解這些限制。

USB-Type C仍舊需要面對現有傳輸技術標準挑戰

Type-C是2014年才出現的新USB標準，但由於其高度的便利性，越來越多的PC和智慧手機等數位設備內建了Type-C介面。根據印度研究公司FMI的資料顯示，USB-Type C市場在2022年的市場規模達到了159億美元，佔全球USB設備市場的 37%。預計到2030年時，將達到1272億美元。

這股浪潮不僅在各種智慧型數位產品上展開，甚至還被推廣到汽車市場，因此導入USB-Type C的新車型也越來越多。例如本田在2022年全新改款的第6代Step Wagon，全車系都配備了USB-Type C充電插槽。

今天，智慧手機透過USB-Type C連接到汽車時，大多都已經可以達到以下三種用途（圖二）：

（1） 透過USB-Type C來播放音樂

（2） 提供充電的功能

（3） Apple CarPlay和Android Auto透過USB-Type C連接車載資通訊系統

圖二 : 目前智慧手機大多可以透過USB-Type C連接到汽車的娛樂設備。

但是，對這些應用來說電纜連接是絕對必要的嗎？答案是「取決於汽車型號」，但事實上，這些都可以通過無線方式處理。包括：（1）透過藍牙連接；（2）支援Qi標準，可讓電子產品進行無線充電；（3）透用無線CarPlay/Android Auto連接。

但目前採用無線CarPlay/Android Auto技術的車型還很少，因此大多數汽車還是使用藍牙技術。

如此一來，就會有人產生了質疑，既然已經有了這麼多的替用技術，未來為什麼還要導入USB-Type C，之所以USB-Type C被推廣到車輛是因為USB-Type C這個標準，它的設計和未來預期在汽車中應用具有有高度的相容性。；

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