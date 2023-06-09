USB4.0滲透率與殺手級應用有待時間催化

【作者： 季平】

聯合國國際電信聯盟（ITU）去年底發布評估報告，指2022年全球73%的10歲以上人口持有手機；We Are Social《Digital 2023:TAIWAN》報告指出，2023年台灣網路使用總人數已達2,168萬人，相當於全台90.7%的人口，較2022年增加16萬人。台灣民眾的數位裝置內容也漸趨多元化，《Digital 2023:TAIWAN》數據顯示，23%的民眾擁有一台以上的遊戲主機、35%擁有智慧手環/手錶，平板電腦的普及率更高達42%。隨著元宇宙應用、手機聯網與智慧生活成為日常，串聯智慧載具的USB占據重要的戰鬥位置。

USB發展史：從分治到統一

USB(Universal Serial Bus)的中文名稱是「通用序列匯流排」，白話的說法就是「接頭」，可以串聯各種智慧載具，1994年由Compaq、DEC、IBM、Microsoft、Intel、NEC和Nortel等公司聯合提出，發展迄今歷經多種介面及版本迭代，如USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C。有點年紀的使用者應該記得那段電腦插槽不夠用或不好用的年代，直到1996年USB1.0登場，USB開始神進化。

在USB1.0的年代，使用者已經明顯發現跟過去的接口相比，USB具有諸多優勢，如USB隨插即用，使用過程中即使拔去USB也不用擔心影響裝置運作，還能提供2.5W的電力，傳輸速度達1.5Mbit/s，但缺點是傳輸線信號衰減狀況嚴重。1998年USB1.1推出後在這部分缺點獲得改善，甚至傳輸速率來到12Mbit/s。2000年USB2.0推出後傳輸速度達480Mbit/s，而且相容性變佳，USB儼然成為另一種3C標配。

以手機使用的USB來說，在Nokia、Sony Ericsson等手機大廠稱霸的年代，雖然手機多能支援USB傳輸，但手機接口多半是一人一把號，各吹各的調，不同廠牌裝置的相容性並不高。在USB-IF(USB Implementers Forum)協會的促成下，各大業者同意使用共同接頭，2007年出現Micro-USB，不僅保有USB2.0協議，還搭配BC(Battery Charge)充電協議，距離手機USB接口大一統之路再近了一些，擋在路上的是蘋果(Apple)的FireWire傳輸介面，形成iOS與Android分庭抗禮的局面，2012年蘋果(Apple)推出iPhone 5，改成正反面接可插的Lighting接口。

時至今日，常見的手機充電接頭規格約有三種：USB micro-B、USB Type-C及Lightning。從市占率來看，市售手機隨附充電器中約50%屬於USB micro-B規格，在非蘋果(Apple)智慧型手機中，充電器接口已逐步轉換至USB Type-C，市占約29%，蘋果（Apple）手機仍以Lightening為主，市占約21%。

前述市占比可能很快出現變化。歐盟(EU)於2022年6月決議，2024年秋季前，歐盟國家銷售的中小型電子裝置(如智慧手機、平板電腦、耳機、數位相機、遊戲機、電子書閱讀器等)都必須將充電器接孔改為USB Type-C，至於不同充電接孔及功率型號複雜的筆電產品另有額外的40個月緩衝期調整相關零組件。此舉宣告充電規格百家爭鳴的局面告終，未來，USB Type-C將成為歐盟電子產品的通用充電接頭。這也代表未來USB Type-C規格將遍及各類3C產品，而蘋果(Apple)也可能改用USB Type-C以符合歐盟法規。

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