半導體和軟體如何引領永續發展

【作者： Patrick Morgan】

經常聽到關於永續發展的討論，但它到底是什麼？在《牛津英語詞典》中，永續發展的最新定義是「環境上可持續的特性；在避免自然資源長期耗盡的同時，可以維持或繼續運作某種過程或某家企業的程度。」這是一個複雜的概念，有三個方面值得談論。

首先是影響。以最簡單的方式來說，永續發展關乎子孫後代，關乎將為他們留下一個怎樣的世界。我們經常談論環境，好像其是一種獨立的事物，但環境如此重要的原因，在於我們全都離不開它，並且很難想像有比這更重要的影響。作為工程師，讓世界變得更美好正是我們研發技術的意義所在。

其次是範圍。當然，範圍是全球性的。我們可以改善在地環境，但要真正使世界變得更加美好，必須從全球角度去思考和行動；這表示可以超越國家邊界和政治的方式發展技術，但仍在社會價值結構內運作。作為工程師，希望技術能用於全球，這表示我們需要瞭解業務，而不僅僅是技術。

最後一個方面是平衡。永續發展表示在環境、社會公平和經濟之間達成平衡。我們生活在一個技術創造價值的世界中，但前提是人們可以使用技術。經濟上的現實是，消費者購買模式正在產生變化。

實際上，任何被視為「綠色」的產品相較於同等的「非綠色」產品可能都有一個溢價。食品就是一個例子，諸如Whole Foods公司正是從綠色食品的溢價中獲利。然而不止於此，永續性可以增加技術所創造的價值，汽車、半導體和軟體是下一個重要領域。

半導體和軟體比以往任何時候都重要

半導體在我們生活中的作用眾所皆知。COVID-19大流行使全球許多產業受到重創。現在，隨著全球日漸走出疫情，我們看到消費者需求急劇成長—從消費性電子到汽車等皆如此。供應緊張，成本上升，市場動盪。半導體產業迎來重大反彈，年同比成長26％，年收入現已超過6000億美元，相當於地球上每個人每年近100美元。

如此明顯的成長是否表示市場即將下跌？目前還不清楚。但是，半導體市場歷經多個經濟週期，一直表現出很強的韌性。實際上，在過去的三十年中，半導體市場成長的平均複合年成長率超過8.5％。之所以有如此韌性，因為半導體對電氣化、經驗、自動化、通訊等領域的大趨勢，提供了日益強大且深刻的支援。

半導體產業規模很大，而晶片創造的價值則更大，估計達到數十萬億美元，其原因在於晶片的工作方式。半導體晶片測量我們周圍的世界，處理訊號，驅動雲端運算，並使軟體能夠在電腦、手機、汽車、工廠等環境中運作。簡言之，沒有晶片，我們現在所依賴的大部分技術將不復存在。在晶片上運作的軟體以及綠色溢價所帶來的額外價值，大幅加強技術的影響力。

先進技術的影響

當努力對永續發展產生積極影響時，首先需要瞭解如何衡量它。影響不僅僅是使用自己的技術去做什麼，而且包括客戶如何使用這些技術來影響環境。溫室氣體（GHG）排放是衡量影響的一種方法。實際上，運輸、建築物/製造業和電力占全球溫室氣體總排放的74％

圖二 : 測算運用科技可減少的溫室氣體排放數量的模型（source：ADI）

我們開發一個模型來測算客戶能夠減少多少排放，如圖二所示。測算結果顯示，使用ADI技術的客戶至2025年可望每年減少2.5億噸的溫室氣體排放，到2030年可望減少近6億噸的溫室氣體排放。

至於6億噸是什麼概念呢？據估計，為了實現溫室氣體排放的「淨零」平衡，全球每年需要減排510億噸。當然，還有其他類型的技術也能產生影響，日後可以把這些技術增加進來。但首先，我們來深入研究電氣化。

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