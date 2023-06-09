imec觀點：微影圖形化技術的創新與挑戰

【作者： imec】

此篇訪談中，比利時微電子研究中心（imec）先進圖形化製程與材料研究計畫的高級研發SVP Steven Scheer以近期及長期發展的觀點，聚焦圖形化技術所面臨的研發挑戰與創新。

本篇訪談內容，主要講述這些技術成果的背後動力，包含高數值孔徑（high NA）極紫外光（EUV）微影技術的進展、新興記憶體與邏輯元件的概念興起，以及減少晶片製造對環境影響的需求。

怎麼看待微影圖形化這塊領域在未來2年的發展？

Steven Scheer表示：「2019年，極紫外光（EUV）微影技術在先進邏輯晶圓廠進入量產，如今動態隨機存取記憶體（DRAM）廠商也對採用EUV製程越來越感興趣。這一切都要歸功於艾司摩爾（ASML）的傾心傾力與堅持研發，有了他們的助力，這項技術才能取得超乎意料的重大突破。新一波革命是引進高數值孔徑（0.55NA）的EUV微影技術，把光學成像的半間距（half pitch）縮小至8nm。

新一波革命是引進高數值孔徑（0.55NA）的EUV微影技術，把光學成像的半間距縮小至8nm。

為了推動業界採用高數值孔徑的EUV微影技術，imec與艾司摩爾正在聯手創建高數值孔徑極紫外光實驗室（High NA EUV Lab），用來滿足High-NA晶片製造商在早期開發階段的需求。同時，我們也在更廣泛的生態系與圖形化設備與材料廠商合作，藉此開放High NA實驗室的資源，並籌備EUV光阻劑材料、塗料底層、乾式蝕刻、光罩、解析度增益技術（resoulution enhancement technique）與量測技術。」

引進High NA技術有何優先考量？

「High NA工具的可用性顯然是首要之務。在模組與光學元件的整合技術方面，艾司摩爾與蔡司目前取得亮眼進展。雖說在製程方面，為了引進低數值孔徑（low NA）的EUV技術，創新的解決方案至今仍在持續開發，但未來還需更多的技術革命，才能有效導入High NA EUV技術。除了High NA工具，EUV光阻劑一直是imec與生態系夥伴的研發重心之一。High NA EUV微影技術的進展將能在較短的焦點深度（depth of focus）下，進一步提升光學解析度並縮小元件的特徵尺寸。這自然會導致光阻薄膜的厚度下降，因此需要利用新興光阻劑與塗料，以優化蝕刻階段的EUV吸收與圖形轉移。

此外，我們還要持續推動改良隨機性粗糙度的問題，甚至是我們幾年前發現採用EUV進行圖形化所面臨的光阻劑缺陷問題。就光阻劑的圖形化性能來說，過去都以解析度（resolution）、線邊緣粗糙度（LER）或局部線寬均勻度（LCDU）以及敏感度（sensitivity）為性能指標，三者合稱為RLS參數。

但現在考量到隨機性的重要，因此在早期研發階段新增了第四個圖形化性能指標，也就是缺陷（failure），藉此反映製程受隨機性影響的操作範圍限制。針對由光阻系統誘發的隨機缺陷，我們相信勢必會有解決方案能減緩這些問題，同時放寬製程的操作範圍，並降低光阻劑量，我們也計畫攜手夥伴在High NA實驗室一同展示這些新技術。

降低特徵尺寸與光阻薄膜厚度也會影響量測技術。除了轉印性能，大幅降低光學成像尺寸有可能會拉低準度（accuracy）與精度（precision），進而帶給量測與檢測性能負面影響。

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