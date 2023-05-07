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電動車自宅充電能有普及的一天？

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 經濟部規劃讓全台公共充電樁數量於2025年達7,800個。圖為台達戶外充電方案。
圖一 : 經濟部規劃讓全台公共充電樁數量於2025年達7,800個。圖為台達戶外充電方案。

【作者： 丘燕】

拜登總統提出在2030年美國出售新車中，有半數需為零碳排，並且要打造全國範圍的電動車（EV）充電網絡，使得電池技術與全國電動車充電網變成運輸界熱門話題。而根據調查，有購車需求的人在決定是否換購電動車的考量主要還是兩點：「充電不方便」和「里程焦慮」，因此雖然電動車商提出保養維修成本降低、燃油開銷減低等行銷口號，但「可不可以自宅充電」才是購車者真正關心的問題。

然而對許多住在大樓住戶而言，要在自有停車格裝設慢充，需先經過管委會評估同意，以確保用電安全與避免因跳電造成使用限制，甚至公共安全的危險。在這條件下，為降低民眾充電不方便，政府規劃並設置全國性或區域性的公共充電樁（electric vehicle supply equipment；EVSE），似為加速電動車普及的先決條件。

廣設公共充電樁成當紅國家政策

因此為兌現拜登開出的電動車支票，美國聯邦政府將投入80億美元在全美建立電動車充電網絡（chargers network），並在去年准第一批9億美元的資金，將用於35州設置公共充電樁。

至於台灣，國內的電動車市場正逐年快速成長，為推動公共充電樁設置普及化，經濟部規劃「公共充電樁建置」計畫目標第一階段「示範推廣期」，將讓全台公共充電樁數量於2025年時，可上看7,800個，設置地點主要為公有停車場與路邊停車格，以及經濟部國營事業如加油站等，由政府帶頭並協力地方政府在重要節點設置公共充電樁，並獎勵民間業者投入合作加速建造。

此外在2019年公告施行修正「建築技術規則建築設計施工編」，許多新建案已在地下室停車空間，預留供電動車充電的設備及空間，讓住戶可依需求申請裝設充電樁使用，以減緩「里程憂慮」之購買考量因素。

但整體而言，為滿足電動車的電力需求將日益增加，尤其快充樁有高電壓和高電能需求，若大量的車輛同時使用快充樁，對於電力配電網路將會造成高負荷，而瞬間電力可能不足負荷，導致跳電或其他事故。隨著全國充電樁網路之布設，除了公共充電樁外，未來還會有更多民營業者及私人設置的充電樁，在推動電動車市場普及的同時，應同時考量電網穩定性將面臨更大挑戰的問題。

甚麼是充電站？

純電車有兩種供電方式，一為電池交換系統，如普通電池般，可卸下充完電後再裝上，目前僅有中國的蔚?汽車NIO仍持續開發此種車款，建置換電站，提供客戶可在五分鐘內更換電池，估計在今年底在中國的換電站將高達2300座，在海外部分，除已在挪威設置兩座換電站外，並在2022年於德國建置首個換電站。

但除了蔚?汽車外，以固定式車載電池供電仍是純電車充電的主流，過去特斯拉也曾嘗試設計更換電池式的電動車，但最後選擇朝固定式發展。因此當前電動車仍以固定式電池式為主流，也就需要充電站來充電。

所謂充電站是指一個供電地點，該地點同時設置多個充電樁（EV supply equipment；EVSE），充電樁像是一個供電設施，充電樁上配置充電槍（connector），可以想像分別是加油站，以及加油站中供應不同燃料的加油機及加油槍。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023.5第378期CTIMES雜誌

B5G－全面智慧互聯(2023.5第378期)
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電動車自宅充電能有普及的一天？

拜登總統提出在2030年美國出售新車中，有半數需為零碳排，並且要打造全國範圍的電動車（EV）充電網絡，使得電池技術與全國電動車充電網變成運輸界熱門話題。而根據調查，有購車需求的人在決定是否換購電動車的考量主要還是兩點：「充電不方便」和「里程焦慮」，因此雖然電動車商提出保養維修成本降低、燃油開銷減低等行銷口號，但「可不可以自宅充電」才是購車者真正關心的問題。

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