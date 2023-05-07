【作者： 季平】

自2020年7月第三代合作夥伴計畫(3GPP)宣布5G R16技術標準制定完成，截至2021年4月，全球已有435家電信業者投入5G網路建置，162家電信業者在68國推出5G商用網路。

隨後，多家業者投入B5G技術研究，如人工智慧（AI）、第六代超高速通訊潛力技術太赫茲通訊（Terahertz Communication）、零耗能通訊（Energy-free Communication）、先進巨量天線（Advanced Massive MIMO Antenna）、低軌道衛星通訊（LEO Communication ）、公分級定位（CM-level Positioning）等。國際標準組織(ITU)、3GPP也陸續啟動B5G/6G情境，以及技術標準方面的討論，預計2030年後進入B5G/6G時代。

5G世代有點冷？！

第五代行動通訊（5G）是3GPP組織所提出的通訊標準。相較於4G，5G具有高速傳輸（Speed）、超低延遲（Latency）、巨量連結（Connections）等特性，賦予更多智慧應用的可能性，如自駕車、智慧醫療、智慧工廠、智慧城市等，有助未來產業數位轉型，甚至改變人們的生活方式。不過，相較於4G時代，5G讓人很「無感」，不論是從5G手機滲透率或5G毫米波的技術應用面來看都「沒有驚喜」，或許是因為5G發展時間尚短也未可知。

5G的網路速度比4G快約100倍，延遲時間相較於4G則縮短了近50倍，5G的優點有助發展物聯網（IoT）、車聯網（V2X）、元宇宙等新科技，但缺點是在訊號傳輸的過程中有高頻路徑耗損、傳輸耗損，加上低穿牆特性，使得5G基地台彼此間必須更加緊密，在建物密集的城市地區若想提高網路覆蓋率並兼顧傳輸效果，基地台建置數量異常可觀，連帶提高建置成本，而建置成本無法降低也會影響5G產品及服務的使用率及普及率。

以一般民眾最有感的智慧手機來說，猶記2019年底至2020年初，台灣電信五雄搶標5G頻段進入肉搏戰，最後創下1,421.91億元史上最高、全球第三高標金的紀錄，如果將2020年6月30日中華電信5G開台視為台灣正式進入5G時代，近3年來，似乎沒有再出現媲美2018年4G吃到飽的「499之亂」盛況。

若從GSMA 2022年第四季台灣5G用戶滲透率觀察，台灣僅達35.31%，全球排名第七，雖然台灣開台略晚，仍相對落後其他亞洲國家和地區，香港、韓國、中國、日本的滲透率分別為56.71%、53%、42.38%及41.75%。至於NCC統計數據則顯示，2023年1月底台灣5G用戶約達686萬，推估3月初已突破700萬。

雖然如此，迄今仍不見5G版的「499之亂」，可能是因為5G建置成本仍高，資費方案降不下來，習慣低資費吃到飽的台灣消費者深感誘因不足，不少人還停留在4G時代；再方面，5G的覆蓋率與通訊品質是否到位，也是消費者是否有衝動「改朝換代」的考量因素之一。

5G使用兩種頻段，一是Sub 6GHz（應用頻率為6G Hz以下），與4G LTE 頻段接近，屬於低頻5G；二是毫米波mmWave（應用頻率為24GHz以上），屬於高頻5G，如果5G毫米波寬頻技術可以搭配低功率消耗、覆蓋能力廣的sub 6GHz窄頻技術，就能同時滿足短距及長距通訊要求。但5G的建置成本、營運成本及應用效率目前來看仍是暗傷，未來如何與其他頻段搭配仍有待觀察。

財團法人國家實驗研究院（National Applied Research Laboratories）比較4G及5G基地台的建置，5G基地台之間的平均距離為 250-300公尺，考量各種潛在障礙的影響，多數設備設計人員將距離設定為150-200公尺。假設在最密集的城市地區建置基地台，5G需要使用8台，4G則是3台，對於無線營運商來說，5G的營運成本確實高出許多。

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