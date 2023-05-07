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創新SOT-MRAM架構 提升新一代底層快取密度

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : MRAM穿隧磁阻在讀取資料時的運作原理：上層綠色為固定層（RL），下層綠色為自由層（FL），藍色為氧化鎂（MgO）介電層，i為讀取電流。
圖一 : MRAM穿隧磁阻在讀取資料時的運作原理：上層綠色為固定層（RL），下層綠色為自由層（FL），藍色為氧化鎂（MgO）介電層，i為讀取電流。

【作者： imec】

要將自旋軌道力矩磁阻式隨機存取記憶體（SOT-MRAM）用來作為底層快取（LLC），目前面臨了三項挑戰；微縮性、動態功耗，以及可供量產且尺寸緊湊的零磁場磁矩翻轉技術。比利時微電子研究中心（imec）在2022年IEEE國際電子會議（IEDM）上提出一套創新的SOT-MRAM架構，能夠一次解決這些挑戰。

近年來，SOT-MRAM技術的開發熱度在半導體業攀升。SOT-MRAM是一種非揮發性記憶體，具備優良性能，適合用來當作嵌入式記憶體，例如高效能運算與行動裝置的三級（L3）與四級以上快取記憶體。目前的快取記憶體通常採用具備極速讀寫能力的揮發性SRAM元件。

然而，由於微縮限制，SRAM難以持續擴充位元密度，使得開發人員不得不尋求替代元件。此外，在非運作狀態下，SRAM儲存單元的散熱問題越來越嚴重，導致待機功耗增加。MRAM等非揮發性記憶體不僅有望縮小儲存單元的尺寸，利用其非揮發性，還能解決待機功耗的問題。

SOT-MRAM性能亮點：奈米級開關速度、耐久重複讀寫

SOT-MRAM由技術成熟度較高的自旋轉移力矩磁阻式隨機存取記憶體（STT-MRAM）發展而來，由於耐久性更佳，開關速度更快，因此在快取記憶體的應用潛能更大。這兩種MRAM記憶體單元的「核心」都是磁性穿隧接面（magnetic tunnel junction；MTJ）。

該接面包含一層鈷鐵硼（CoFeB）固定鐵磁層與一層鈷鐵硼（CoFeB）自由鐵磁層，兩者之間包含一層氧化鎂（MgO）介電薄膜。資料寫入透過轉換自由層的磁性來實現，自由層即MRAM記憶體單元的「儲存」層。資料讀取則是利用流經磁性穿隧接面的電流，測量該接面的磁阻大小來實現。

該穿隧磁阻（tunnel magnetoresistance；TMR）的高低由自由層與固定層的磁矩方向來決定，也就是說，如果兩個鐵磁層的磁矩平行且同向，則為1，若為平行但反向，則為0。

STT-MRAM與SOT-MRAM的主要差異在於寫入電流的幾何設計。STT-MRAM的寫入電流垂直於磁性穿隧接面，SOT-MRAM則採用平面設計，將寫入電流注入鄰近的元件底層（SOT layer）內，通常是諸如鎢（W）等重金屬。

因此，在SOT-MRAM設計中，讀取與寫入為不同路徑，進而大幅提升元件的耐久性與讀取穩定性。從平面方向注入電流還能解決STT-MRAM的開關延遲問題。2018年，imec首次展示可靠的SOT-MRAM元件，翻轉速度降至210ps，讀寫循環次數高達5x1010次以上，功耗僅需300pJ。

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B5G－全面智慧互聯(2023.5第378期)
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