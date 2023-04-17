從多融合到高覆蓋 6G技術發展動見觀瞻

【作者： 王岫晨】

6G是指第六代行動通信技術，是對5G技術的進一步發展和升級。6G技術被認為將會進一步提高數據資料的傳輸速度、降低延遲、增強網路容量、安全性和可靠性等方面的性能。同時，6G技術還將支援更多的智慧設備和物聯網應用，促進更加智慧化和數位化的城市與工業發展。目前6G技術還處於研究和探索階段，預計在2030年左右可以邁向商用化。

從5G到6G

基本上，從5G、到B5G再到6G，這幾個通訊技術在概念上有些出入。B5G的出現是要解決5G眼前遇到的問題，至於6G則是要做全面性的通訊技術改朝換代。打個比方，就是更新（update）跟升級（upgrade）這樣的差別。6G技術目前討論的重點包括：

●通訊架構簡單化：讓目前高複雜度的通訊架構可以簡化，這對於通訊系統的設計來說非常重要。

●不同技術的融合：6G與Wi-Fi 6或Wi-Fi 7網路融合，讓6G主外，Wi-Fi主內，讓內外兩者搭配效益可以做到最好。

●全面性的覆蓋：改善5G覆蓋性的問題，透過低軌衛星（LEO）的加入，讓訊號避開地面遮蔽，更快傳遞到更遠的地方，並且達到全面覆蓋。

回顧5G技術，不論是使用者體驗或標準都還有待進一步改善，且部署成本也仍有下修的空間。事實上，目前5G技術的標準及應用尚未完全開發，也因此6G技術的實際使用案例及標準發布，或許將在2024年結束以後才有機會開始。雖然業界已有足夠頻寬可支持6G技術，然而卻沒有足夠的頻譜。預期到了2030年代，業界將主要專注於解決6G的頻譜問題，且各大科技業者也將開始積極投資6G技術，以爭取成為新一代主流網路營運商。

是德科技認為，隨著5G的大規模部署，相關廠商也將陸續投入6G技術的研發，特別是6G技術對於頻寬和效能的嚴苛要求，將會為無線產業帶來全新的挑戰。放眼目前全球5G部署正在加速中，進而推動各行各業的數位轉型。5G專用網路將持續被優化，以滿足如工業和醫療等對於低延遲和完整網路控制具備高度需求的產業應用。5G專用網路的廣泛部署，將為企業提供堅實的後盾，以對抗物聯網的威脅，並透過強化的個資保護、邊緣運算和加密等功能，提供關鍵的安全優勢。而6G通訊則將是下一個發展重點。

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