電子化與數位化雙軌並行 電子公文創新企業運營模式

【作者： 王岫晨】

隨著全球景氣不確定性的持續增加，而新興技術如人工智能、web3和標記化（tokenization）等應用越來越普及，這些技術正在推動創意、社群形態和數據隱私等領域的演變。從企業到個人都應該為此做好充足準備，以滿足消費市場不斷變化的需求。

未來數位生態

根據一份由埃森哲所發布的《未來生活趨勢》報告指出，人們的日常生活已經發生了極大的改變，從適應長期危機和顛覆，到在網路世界中尋找歸屬感，再到懷念傳統辦公模式的好處，並進一步以運用人工智能等技術來激發創意。這些變化將進一步推動企業和領導者打開全新的商業格局。

面對這樣的趨勢，埃森哲認為，面對顛覆，人們總會悵然若失，感覺失去了對生活的控制力。當人們開始應對和處理這些局面時，他們將會要求更多的掌控，這隨即影響了與之互動、為之服務的品牌和企業。這些強勢變化將為企業創造更多機會，通過全新的方式與客戶建立並保持聯繫。《未來生活趨勢》報告也指出了未來五大趨勢和與數位轉型下的企業著力的方向：

數位世界 迎接挑戰

全球性危機和顛覆接連不斷，但正如千百年來人類所採取的行動一樣，人們正在嘗試透過四類行為方式來適應各種不確定性，包括應對、逃避、簡化和接受。這些行為會直接影響他們在數位化時代中的所有行為，企業需要對此做好準備。而在當前環境下，人們正在極力尋找歸屬感。因此，企業紛紛透過打造社群的方式重塑其品牌忠誠度及用戶參與度。

混合辦公 銳意創新

雖然人們還在探討是否應該結束居家辦公並重返辦公場所，但可以確定的是，對許多人來說，居家辦公尚未成為一種成功的工作模式。很多人已經開始懷念線下辦公的無形優勢，例如同事間面對面的溝通，以及對職場新人持續且密切的指導等。現在，居家辦公的劣勢正在逐漸展現。如果企業持續缺乏員工間的面對面互動的話，包括培養機制、業務創新，以及企業文化和包容性等也將不復存在。因此，企業領導者需要重新製定一個更合乎邏輯、互惠互利的辦公模式。

人工智能 賦能創意

隨著人工智能的應用逐漸普及，這項技術已經成為創意工作的得力幫手。突然之間，神經網路已被廣泛應用於文字、影像和音樂的創作，且使用門檻不高。人工智能的發展正在以驚人的速度拓展市場，隨著其規模化應用不斷成熟，正為人類的創造力帶來重大突破。企業當前亟需思考該如何把握由人工智能所生成的海量優質內容，以及如何有效使用該技術來提高自身的創新速度和原創能力。

埃森哲表示，人們行為的種種變化看似微小，實則影響深遠，將改變整體市場生態，並重塑人們和企業的關系。無論是企業領導者、員工、客戶、消費者或是創意人員，每個人都在想方設法地去適應和重新掌控自身。隨著各類技術的愈發成熟，我們將看到一個不一樣的未來數位生態。

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