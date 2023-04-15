看好晶片微縮進展 imec提出五大挑戰

【作者： imec】

數位應用與資料處理快速崛起，使得運算效能需求呈爆炸式增長。隨著擴大採用人工智慧，以面對氣候變遷、糧食短缺等重大挑戰，未來的運算需求預計會每半年翻漲一倍。為了在處理暴增的巨量資料時維持永續性，我們需要經過改良的高性能半導體技術。

為了實現這點，需要同時面對五項挑戰。雖然沒有任何企業能夠獨立完成開發，但是透過串聯半導體生態系來共同創新與合作，摩爾定律將能延續不絕：這也是比利時微電子研究中心（imec）預測半導體未來15~20年發展的要點。

半導體開發路上的五道牆

微縮牆（scaling wall）：單純基於蝕刻製程的微縮進展逐漸趨緩。由於晶片與電晶體的結構越來越接近原子尺寸，量子效應開始干擾晶片運作，使得微縮技術難度攀高。

記憶體牆（memory wall）：處理器與記憶體之間的傳輸路徑存在限制，導致系統效能受阻。實際上，記憶體頻寬趕不上處理器效能的升級速度。每秒運算次數（flop/s）大於每秒儲存容量（GB/s）。

功率牆（power wall）: 晶片供電與封裝散熱越來越具挑戰性，所以我們勢必要提出改良供電與散熱的新概念。

永續力牆（sustainability wall）：半導體元件製造衍生的環境足跡正在增加，包含溫室氣體與用水、自然資源及用電。

成本牆（cost wall）：顯而易見，晶片製造成本可能隨著複雜度增加而暴漲，另有設計與製程開發的附帶成本。

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