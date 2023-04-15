打開MicroLED說亮話 進軍商用市場指日可待

【作者： 王岫晨】

MicroLED是一種新興的顯示技術，它採用微小的LED來構建高解析度的顯示螢幕。相較於傳統的液晶顯示器和有機發光二極體（OLED）顯示器，MicroLED具有更高的亮度、更好的對比度和更廣的色域。同時，MicroLED 的像素非常小，因此可以實現更高的像素密度和更精細的圖像呈現效果，同時也更加節能。

MicroLED技術優勢

Micro LED具備非常顯著的優勢，例如更高的像素密度、更長的使用壽命、更高的亮度、更快的更新速度和更寬的色譜，可進一步提升顯示技術。相對能耗低也是一項重要優勢，使得Micro LED技術非常適合用於下一代配備較小顯示器的消費電子設備，通常這些設備為電池提供的空間非常有限。MicroLED的特點包括以下幾點：

●高亮度和高對比度：MicroLED像素可自身發光，因此它們可以實現非常高的亮度和對比度，這使得它們非常適合在室外或其他高照度環境中使用。

●低功耗：MicroLED技術消耗的電力比傳統的LCD顯示器和OLED顯示器更少。這是因為MicroLED僅在需要時才會發光，並且它們可以在較低的電壓下運作。

●高刷新率和快速響應時間：由於MicroLED的快速響應時間和高刷新率，可以實現更流暢的影像和更高的幀率。

●長壽命和穩定性：MicroLED技術使用的材料非常穩定，因此可以實現長期的穩定運行，並且可以使用更長時間。

●可靠性：MicroLED是由許多小的LED組成，因此即使其中一個像素失效，也不會對整個顯示器產生影響。

MicroLED應用現況

目前在開發MicroLED技術的主要廠商包括Apple、Sony、Samsung、LG、AUO、Epistar、PlayNitride等。儘管目前MicroLED技術仍處於發展初期，但已經開始出現在一些應用場景中。例如智能手機、平板電腦、AR眼鏡、電視與顯示牆、以及車載顯示等領域。以下是一些MicroLED 應用現況：

電視和顯示牆

MicroLED技術在電視方面的應用是一個相對新的領域，但已經受到了廣泛的關注。由於MicroLED可以實現更高的像素密度和更精細的圖像呈現效果，因此可以用於製作大型的電視和顯示牆。這些產品需要高分辨率和高亮度的顯示器，以提供更好的觀看體驗。

目前許多電視製造商開始採用MicroLED技術來生產高品質的電視。MicroLED電視擁有更高的像素密度，使圖像更加清晰，也更能夠展現黑色和其他顏色的深度，MicroLED具有高亮度、高對比度、高色彩飽和度、高解析度、廣闊的視角和快速的像素反應速度，這些優點使得它在電視方面有著很大的應用潛力。但現階段MicroLED電視產品價格仍然偏高。以下歸納出MicroLED在電視方面的應用優勢：

●超高畫質：MicroLED技術可以實現超高畫質的顯示，提供更多的像素和更高的解析度，讓觀眾感受到更加清晰、更加細膩的影像效果。

●巨型顯示屏：由於MicroLED顯示器可以實現無縫拼接，因此可以用於製造超大型顯示屏幕，提供更加震撼的觀賞體驗。

●低功耗：與其他顯示技術相比，MicroLED顯示器具有更低的功耗，這將有助於降低電視的能耗和維護成本。

●高對比度：MicroLED顯示器的高對比度使得黑色更加深邃，白色更加明亮，提供更加真實、生動的影像效果。

●更長壽命：MicroLED顯示器的使用壽命長，可以減少顯示器更換的頻率，提高顯示器的使用效益。

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