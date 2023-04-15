驅動技術譜新章 Micro LED躍居最佳顯示技術

【作者： 盧傑瑞】

目前，平面顯示器市場主要採用液晶顯示技術（LCD）或OLED等顯示技術，應用範圍從大型資訊顯示器、電視螢幕到平板電腦、以及智慧手機和擴增/虛擬實境（AR/VR）等。LCD大多是利用LED背光穿過液晶矩陣來產生影像，而OLED顯示器則是自發光的顯示技術，採用響應電流而發光的有機化合物。

未來，預計元宇宙（Metaverse）的使用不僅限於商業領域，還更會在家庭市場中普及。因此全球各大業者都積極投入VR或AR眼鏡的開發。例如，Google發布的VR眼鏡，而Micro LED就成了未來對更小、更輕、更節能的高解析度顯示器的高度潛力技術。

各種新一代Micro LED電氣驅動技術方案陸續被提出

比起傳統的顯示器，目前最新的Micro LED顯示器具有更多顏色、更高亮度以及更低功耗的技術。Micro LED是傳統LED的微型版本（1 mm或更大），尺寸小於50µm。

傳統的LED是單獨封裝的，而Micro LED則大量置放紅色、綠色和藍色Micro LED的畫素元件，在基板上進而形成顯示器。而這些顏色是由的構成是由無機材料的能隙所決定。例如，磷化鋁銦鎵（AlGaInP）、砷化鎵（GaAs）和磷化鎵（GaP）會產生紅光，氮化銦鎵（InGaN）則是發出綠光。

目前包括蘋果等業者都競相開發Micro LED，不過目前最大問題還是在Micro LED的成本，以及穩定的供應。尤其是紅色LED，由於砷化鎵（GaAs）和磷化鎵（GaP）是易碎材料，折射率高，光取出效率低，因此很難進行微小化，同時在實現高效率方面也存在挑戰。

因此日本Nitride Semiconductors，就以Micro UV-LED來激發紅、藍、綠3種螢光粉，開發Micro LED量產技術。因此，使用者只要透過目前常用的巨量轉移技術，就可實現Micro LED顯示器的量產。

不只在量產技術、降低成本等方面各業者都積極的開發出更先進的技術，另一方面，在電氣驅動部分，也開始有業者提出各種新的技術方案。

Micro LED可透過主被動方式來驅動

Micro LED顯示器是透過電晶體陣列背板來控制著主動矩陣型Micro LED的開關，以及驅動顯示器的各個畫素。根據背板材料的不同，Micro LED可以分為兩種類型（圖二）：

第一種是使用在標準CMOS製程中產生的矽（Si）基電晶體，這些電晶體可以做得非常精細，進而減少背板的畫素間距，達到高解析度AR/VR應用和投影的理想選擇。然而矽背板的成本相對昂貴，並且不容易大型化，以及無法透光等缺點。

圖二 : Micro LED的被動矩陣驅動（左）和主動矩陣驅動（右）。（source： imec）

第二種類型使用由非晶矽（Amorphous silicon；a-Si）、低溫多晶矽（LTPS）或氧化銦鎵鋅（IGZO）等製成的薄膜電晶體。TFT可以在比矽大的基板上製造，因此在大規模生產下，有可能降低單位面積的成本。

這樣的技術下，潛力應用是針對大型模組顯示器，目標是家庭、電影院、廣告或會議廳的大型電視或電視牆。根據模組的大小和數量，最終的顯示尺寸可能超過200吋。因此對於這樣的市場領域，基於TFT技術的Micro LED預計將比基於TFT的OLED表現更好。這是因為Micro LED的效率更高，在相同的驅動電流下可以獲得更高的亮度。此外，沒有「有機層」（Organic Layer）更意味著Micro LED顯示器完全不需要封裝，這有利於模組之間的無縫轉換。而對於OLED來說，每個模組都需要單獨封裝。

另一方面，與OLED所不同的是，應用於大型顯示的Micro LED不能在同一基板上單片式（monolithic）的生產。因此，需要採用轉移後置放的製造方法，而Micro LED也需要使用三種不同的磊晶片（分別產生紅光、藍光和綠光）製造，在切割後，透過高速取放系統轉移到TFT背板上。

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