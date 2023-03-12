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PCIe技術躍升主流 高速數位測試需求持續升溫

聯合新聞網／ CTimes零組件
示意圖／ingimage
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【作者： 王岫晨】

疫情不僅改變了全球的生活與工作型態，也刺激了高速資料傳輸與儲存的需求。隨著處理器技術發展，與個人電腦設備，乃至於工作伺服器，在這些互連領域對於高速資料傳輸品質的要求正與日俱增，而採用差分信號進行串行通信的PCI Express（PCIe）技術也已經蔚為主流。目前PCI Express標準也由第四代的16GT/s，演進到第五代的32GT/s。

PCIe 5.0標準

PCIe 5.0是目前廣為採用的I/O標準，顯著提高了位元傳輸速率。自從PCIe 5.0規格問世之後，未來有望將可用的頻寬增加一倍，這將對於各種運算設備和資料儲存基礎架構大有幫助。隨著傳輸速度的提高，更能夠確保訊號完整性及減少數據的損失，這一點在現在這個資訊高度數位化的世界，變得比以往任何時候都更加重要。而為了確保其基礎（Base）和板卡機電（CEM）等裝置的相容性，在其規格上也清楚列出了許多的測試要求。

是德科技指出，PCIe 5.0裝置必須通過複雜的發射器、接收器與協定測試。由於速度變得更快，加上新的壓力信號校驗要求與調諧流程相繼問世，使得接收器的測試也變得更具挑戰性。 而值得注意的是，如果工程師不熟悉此規格，則需曠日費時地對PCIe 5.0發射器執行實體層的信號品質和發射器等化測試。此外，鏈路訓練和狀態機（LTSSM）也是PCIe 5.0協定測試的關鍵，目的是確定資料封包是否在鏈路之間傳輸。這些都需要能夠通過PCI-SIG（PCI Special Interest Group）組織所認證要求的相符性測試。

PCIe 6.0標準

另外，自從PCI-SIG於2022年初發布了PCIe 6.0規格後，業者無不摩拳擦掌地準備搶占這個新興市場，相關的產品也預計將於2023年初問世。PCIe 6.0可相容於前幾代的PCIe技術，特點是將PCIe 5.0的頻寬翻倍，在x16通道的組態下，可以將資料傳輸速率倍增至64GT/s，其傳輸速率更是大幅提高到256 Gb/s。

PCIe 6.0開始採用PAM4和其他更強大的編碼技術，使得新產品測試變得更為複雜。而且由於PCIe 6.0向下相容PCIe 5.0與PCIe 4.0，這使得在測試上必須能同時滿足PCIe 4.0、5.0和6.0的測試挑戰。而包括系統模擬、互連設計、發射器測試、接收器和鏈路等化測試，以及協定層測試，也都是不能忽視的重點。

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