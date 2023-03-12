強化轉型核心動力 打造更強數位韌性

【作者： 王岫晨】

剛結束的2022年，全球見證了地緣政治衝突，網路攻擊可以被武器化，並直接影響民生領域。環境變化正激起企業開始經營數位轉型的第二曲線，也就是「數位韌性」。在今日這個充滿不確定性的時代中，大多數的企業組織為了加速數位化轉型與推動成長，仍在嘗試轉移至混合式多雲環境。但是，在管理這些不同數位環境時，企業面臨的艱鉅挑戰與低效率阻礙了創新的發展。

微軟執行長Satya Nadella提出Digital Imperative的數位轉型概念，建議企業將科技植入每一項關鍵業務流程中，以提高生產力。伴隨IT環境與技術複雜性的日益提升，技術人才的跨域協作和前瞻科技解方之結合，已經成為現今企業數位轉型的核心動能，唯有兩者並濟，才能打造產業強韌的數位體質。

打造韌性數位體質

面對國際供應鏈持續發生的許多挑戰，施耐德電機（Schneider Electric）指出，無論是疫情帶來的「短鏈化」現象、超高齡社會趨勢導致的缺工問題，或者是日新月異的資安危機等，如何建立更具智慧且更具韌性的供應鏈，已經成為業界普遍關注的議題。現今的資訊長日常除了要管理與維持多樣化的IT系統服務外，同時也要思考如何推動企業的加值轉型，以帶來更高的商業價值。

根據Gartner的研究指出，到了2025年，75%的企業資料將在邊緣創建與處理。施耐德電機認為，建立更智慧、更好管理的供應鏈，其關鍵在於如何善用最新技術蒐集數據，並產出有價值的商業洞察，以節省成本、提高盈利，甚至優化交付速度，進而取得市場的競爭利基。例如運用邊緣運算來推動智慧供應鏈的發展，除了緊鄰資料來源，並可連接所有資產在本地進行處理，使企業得以在不犧牲高品質的情況下，優化工作流程。

再者，善用邊緣運算的數據處理功能，將能大幅實現流程自動化的願景。借助邊緣生態系統部署在緊鄰資料來源的優勢，拉近資料產生及資料處理、分析和儲存的距離，實現即時的迅速分析與回應速度，可簡化許多繁雜的工作或溝通流程。許多供應鏈已實現邊緣的自動化決策，並將優化重點轉移到識別更多的應用案例，以進一步實現連接、自主和自動化的邊緣決策網路。

隨著各種新興技術與服務不斷推陳出新，為了確保企業能無縫接軌至最新應用，資訊長同時也要不斷培訓供應鏈的專業人才，並使企業各不同組織都維持順暢無虞的溝通，確保從最上位的管理階層，至一線的技術人員，都能了解最新技術的功能與優勢。

也因此，在管理智慧供應鏈時，資訊長需要帶頭採用最新技術，維護新工具並創建可大幅提高效率的流程。邊緣運算是資訊長觸手可及的最新工具之一，可以改變供應鏈的基礎設施，以應對國際供應鏈不斷變動的競爭局勢。

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