AI無所不在 前進行動裝置勢在必行

【作者： 王岫晨】

在通膨壓力與經濟低迷的影響下，全球有超過半數的企業正面臨嚴重的人力與技術缺口。在此同時，企業也面臨營運成本增加的壓力，IDC預測，AI的自動化發展將成為企業解決壓力的重要投資。企業自動化應用目前仍面臨AI應用擴展及協同串接的難題，並且在目前單模態的AI應用，已不足以滿足企業在即時決策、預測能力的需求。

放眼未來，能夠同步處理文本、視覺影像、音訊等應用的多模態AI，將有機會幫助企業解決面對的難題，提供更精準的自動化性能，跨越企業內部各種業務流程的決策串流障礙。多模態AI的自動化應用，已逐漸在智慧能源與晶片開發設計上嶄露頭角。IDC預測到 2023 年，持續的人才不足與技術缺口將促使 35%的企業開始投資AI技能，並且預期在2026年將有40%的AI模型能涵蓋多模態的數據演算，這也成為未來企業展現營運韌性不可或缺的必備條件。

人工智慧無所不在

然而，現階段人工智慧發展所面臨到的兩大挑戰，包括了大量人為介入導致的偏差與效率問題，以及類神經網路演算法所帶來的信任問題。根據IDC研究指出，目前的人工智慧技術只能算是弱AI，意味著只能應用在單一領域中。而這也讓下一代人工智慧技術的發展，將朝向Omnipresent AI（無所不在人工智慧）發展，讓人工智慧可以真正做到演算法融合、流程的自動化、以及虛實整合。在這樣的發展基礎下，人工智慧將可望更有效率地應用在多種不同的虛實融合場域，也讓AI的應用能更多元普及。人工智慧朝向強AI發展，也將使企業對於人工智慧的需求大幅提升。

IDC預估到2024年，50%的結構化可重複性的事務，將可實現全面自動化。並且在未來10年內，達到人類僅需在旁監督，不用直接下指令，機器便能自行進行動作，並決定事務執行方式的產業運作目標。

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