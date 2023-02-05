結合機電控制與數據分析 打造智慧農業試驗場域

【作者： 王岫晨】

在少子化的趨勢下，投入農業的人力越來越少，在這個數位化的時代，傳統農業也必須要跟得上時代的腳步，轉型成為智能化的農業型態，以更少的人力，達到更為精緻與更有效率的農耕成果。智能化是整體產業的趨勢，除了能有效解決農耕人力不足的問題，也關係著整體產業的未來競爭力。因此，將先進的自動控制技術導入到傳統農業中，並藉此培育下一代的智慧農業頂尖人才，也成為現階段發展農業的當務之急。

打造智慧農業學習環境 培育未來農業人才

提到農業的智慧化轉型，不得不提到宜蘭大學對此一議題的努力。長期以來，宜蘭大學持續在農業與工業的人才培育方面投注心力，透過課程的規劃培養學生的生物機電知識能力，同時也透過實作來提供學生更全面的職涯發展規劃，並積極培育出能為學研機構所用的優秀人才。在這樣的努力之下，未來將有機會協助地方加快智慧農業的推動腳步，並加速生物與生命相關產業的轉型升級。

宜蘭大學生物機電工程學系教授張明毅指出，宜蘭大學積極培育生物機電工程方面的人才，更與台達電子共同成立智慧農業跨域整合實驗室，以及智慧農業戰情室，雙方的合作聚焦在機電工程與生物應用，並以智慧農業為核心發展相關課程。

課程的目標在於整合台達工業自動化之控制器、伺服器、變頻器等系統產品，並將之應用於物聯網與機電整合，透過在校內所部署的農業感測器，結合工業圖控系統DIAView，透過遠端監控與資料的收集，進一步分析實際試點，來打造兼具理論與實踐的智慧農業學習環境。

走出教室 用智慧技術種植三星蔥和鳳梨釋迦

面對未來的智慧農業需求，現階段最重要的就在於人才的培育。張明毅教授指出，智慧農業成敗的關鍵，在於資訊的匯入與分析。目前宜蘭大學生物機電工程學系與許多農業應用場域都有相關的合作，例如針對土雞與蛋雞，就需要將生產資料自動化與資訊化，並進行自動分析。

至於在戶外的農業環境則有更多，這樣的合作場域遍及全台灣。例如戶外的蔥田，三星蔥的成長要維持高品質，就必須要偵測風速與雨量，並適度的遮風；對於水梨來說，則需要進行寒害預警，這就需要針對氣候寒冷與結霜來進行偵測，此外還必須針對梨樹的架接與傷口癒合等細節進行觀察，這些過程都側重於資訊的取得與預警。

類似的合作場域還包括了旺山的哈密瓜與南瓜，這就需要透過當地的微型氣象站來偵測當地的光照及雨量；而針對鳳梨釋迦的種植，關鍵則在於七八月份的颱風影響，以及焚風的測量，包括風速、溫度、濕度等，都直接影響了作物的生長。針對這些戶外農業環境，局部的微氣候調節都成為農耕過程非常重要的關鍵環節。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023.2月(第375期)智慧農漁CTIMES雜誌】