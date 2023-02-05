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智慧養殖為漁貨永續帶來新視野

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 水產養殖需要更繁雜的人工養護作業，急需自動化科技的協助。（source：海盛科技）
圖一 : 水產養殖需要更繁雜的人工養護作業，急需自動化科技的協助。（source：海盛科技）

【作者： 籃貫銘】

捕撈漁業一直是高風險、高勞力密集的經濟活動，從業者個人與家庭都須承擔著巨大的風險，而其所仰仗的經濟模式與環境存續也都十分的脆弱。尤其隨著從業人員的老化與減少，加以整體漁獲量的持續下滑，傳統的漁業已難復過去的榮光，因此，漁業大量轉向發展養殖幾乎已成定局。

然而台灣的水產養殖發展到90年代的鼎盛期之後，漸漸也遭遇了瓶頸與挑戰。一方面越來越頻繁的極端氣候對養殖業者造成莫大的衝擊，另一方面，則是養殖業也面臨勞動人口不足的困境，促使水產養殖者必須著手規劃新的養殖策略，而自動化的養殖和數位化的運營，將是這波轉型的不二方針。

水產養殖勞動力不足 自動化需求水漲船高

雖然不用出海巡洋，也無需巨型艱困的捕撈作業，但水產的養殖卻需要更繁雜的人工養護作業，除了每日定時的餵養之外，還需要時時監控水溫、水質，和應對難測的天象。

再者，魚隻水產品的健康狀態也都需要日日的觀察，只靠一個家族和少量的員工，只能很勉強的支撐運營，一旦遭遇魚群染病或者惡劣天候，常常只能以虧損坐收，更別說還想提升產品的品質和顧及自然環境的永續。

「它需要很多的勞力，兩個小時就要去巡一次魚塭。一年365天，天天如此。」海盛科技創辦人暨執行長連唯証說道。

海盛科技是一家年輕的公司，成立於2018年，目前已是台灣首屈一指的智慧水產養殖方案的供應商。他們透過獨家專利的影像辨識技術，結合數據為核心的AIoT智慧系統，已在台灣的水產養殖界取得不少的實績。

但除了勞力密集之外，水產養殖其實非常仰賴從業人員的經驗與判斷力，才能夠從細微的跡象中，去判斷魚群和魚隻的健康狀態。但這種「老經驗」其實很難傳承和複製，因此也加深養殖業延續的困難。

連唯証指出，業者巡視魚塭時，除了要能視判水質狀態外，同時也要觀察魚隻的進食狀況，以及是不是有受傷、生病，或感染寄生蟲的情形。然而這些事務即便是有經驗的業主都不一定可以完全勝任，更何況是經驗不足的業主。

「魚隻死了你不一定會知道，有些魚種是不一定會浮起來的；另外，飼料也有沉水型的飼料，你無法從水面上看到牠們進食的狀況。」連唯証說。

再者，由於一切作業都難有明確的判斷依據，因此這一池的成功，並不代表其他池也能成功，今年的成功，也不代表明年的成功。再無法複製成功經驗的前提之下，傳統的水產養殖方式其實承擔的龐大的風險。

而反映到市場端，就是造成台灣的水產供應需要大量仰賴進口，平均每十隻魚，就有七隻是由海外輸入；十隻蝦就有九隻蝦是進口的，消費的成本也就居高不下。也因此，採用自動化技術來改進養殖的質與量，幾乎可以說是一條必行之路。

用科技把魚看清 將水質控好

要徹底解決問題，就得從痛點下手。首先，要能幫助水產養殖業者「看清」魚隻，同時也把水質管控好，而這兩個地方正是智慧科技可以施力的所在。

想用肉眼看透水象，本質上就是個不可能的任務。水象除了會受到天候的影響之外，魚群也會因為品種的不同，而在不同的水深活動，要憑藉人類的視力來做判斷自然錯誤率很高。也因此運用水下的影像偵測與辨識系統來作為決策的依據，才是最合理的方式。

以海盛科技為例，他們在充分洞悉業者的難處後，就為此打造出一個專為水產養殖設計的水下探測解決方案，而這套系統最強大之處，就是結合了他們獨家的人工智慧影像增強技術，能夠把水下的各種魚跡探查出來。

連唯証表示，海盛科技的影像強化還原技術可自動分析各種影像，並啟動色彩適應性校正，可以處理水下光線折射、混濁和霧化的不良影響，提供清晰可辨的水下影像，非常適合用於水產養殖業使用。

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2023.2月(第375期)智慧農漁
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