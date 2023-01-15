快訊

讓方念華等了20年 林青霞難得鬆口談老公

中油：下周油價不調整 春節期間油價「只跌不漲」

流水席之亂再更新！「輔大陳若儀」發7聲明：盼司法還我公道

多感測器AI資料監控架構

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : FP-AI-MONITOR1架構
圖一 : FP-AI-MONITOR1架構

【作者： 意法半導體】

FP-AI-MONITOR1為無線工業節點上之多感測器AI資料監控架構，是STM32Cube的功能套件。本模組有助於實作和開發以STM32Cube的X-CUBE-AI擴充套件或NanoEdge AI Studio 設計的感測器監控型應用，且FP-AI-MONITOR1從擷取資料集到整合至實體節點，完整覆蓋了機器學習專案開發。

FP-AI-MONITOR1可在SensorTile無線工業節點開發套件（STEVAL-STWINKT1B）上即時執行學習及推論工作，將內建感測器的資料作為輸入資料。除此之外，FP-AI-MONITOR1利用有線互動式CLI設定節點，並使用NanoEdge? AI程式庫管理學習、偵測和分類階段，與此同時，支援雙階段進階模式，利用CNN模型將NanoEdge? AI程式庫的偵測與分類結果結合。在簡易現場操作情況下，FP-AI-MONITOR1的獨立電池供電模式能讓使用者無須使用主控台，僅透過使用者按鈕，便能進行基本控制。

硬體與軟體概覽

SensorTile無線工業節點開發套件STEVAL-STWINKT1B

SensorTile 無線工業節點（STEVAL-STWINKT1B）為開發套件與參考設計，可簡化狀態監控與預防性維護等進階工業物聯網應用的原型設計和測試。本產品採超低功耗的Arm Cortex-M4 MCU、120 MHz（含FPU）、2048 KB快閃記憶體（STM32L4R9），還配備microSD記憶卡槽，適用於獨立的資料記錄應用。

STEVAL-STWINKT1B亦搭載多種工業物聯網感測器，包括但不限於：

‧ 超寬頻帶（最高達6 kHz）、低噪音的3軸數位振動感測器（IIS3DWB）

‧ 具備機器學習內核心（ISM330DHCX）的6軸數位加速度計及陀螺儀iNEMO慣性測量單元（IMU）

‧ 頻率響應高達80 kHz的類比MEMS麥克風（IMP23ABSU）。

以取得STEVAL-STWINKT1B所支援之不同感測器和功能的所有資訊。

FP-AI-MONITOR1軟體說明

FP-AI-MONITOR1功能套件的頂層架構，如圖所示。

先決條件及設定

硬體的先決條件及設定

在STEVAL-STWINKT1B使用FP-AI-MONITOR1功能套件需要取得以下硬體：

‧ STEVAL-STWINKT1B開發套件板；

‧ STLINK-V3MINI debugger；

‧ 支援Windows 7、8或10；

‧ 兩條Micro-USB連接線，一條將感測器板連接至電腦，另一條則連接至STLINK-V3MINI

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱 2023 年1 月(第374期)】網站CTIMES雜誌

2023.1月(第374期)2023展望與回顧
2023.1月(第374期)2023展望與回顧

延伸閱讀

台塑捐舊廠 高雄首座工業遺址公園誕生

Sony、本田合資電動車亮相

過年大掃除 從跪婦到貴婦！優雅待客秘訣就是它

鴻海宣布與NVIDIA合作 共同開發自動駕駛電動車平台

相關新聞

多感測器AI資料監控架構

FP-AI-MONITOR1為無線工業節點上之多感測器AI資料監控架構，是STM32Cube的功能套件。本模組有助於實作和開發以STM32Cube的X-CUBE-AI擴充套件或NanoEdge AI Studio 設計的感測器監控型應用，且FP-AI-MONITOR1從擷取資料集到整合至實體節點，完整覆蓋了機器學習專案開發。

開放數據結合AI應用 為企業永續經營鋪路

根據IDC研究，2022年全球用於商業實踐、產品和組織的數位轉型的科技支出達到1.8兆美元，比2021年成長17.6％。而研究也指出，數位轉型科技投資支出將在2022～2026年預測期內保持這種成長速度，五年的年複合成長率（CAGR）為16.6%。

2022最失望與2023最期待的五大科技

揮別2022年，2023年眨眼就已經來到。新冠疫情威脅漸遠，為半導體產業帶來的是否是利多，還有待觀察。從2022年邁入2023年，有哪些令人失望與值得期待的科技趨勢呢？CTIMES編輯團隊特別挑選整理了五大最失望與最期待的科技趨勢，且聽本刊編輯部為讀者娓娓道來。

挑戰未來運算系統的微縮限制

為了實現像是由人工智慧（AI）驅動、具備情境感知與半自動能力的數位雙生等未來科技應用，現代的運算系統需要超越摩爾定律，在性能方面達到數倍升級。 要讓每總體擁有成本（TCO）的晶片性能躍升，系統級設計、軟硬體（電晶體）協同設計優化、同時探索先進算力，以及多元化的專業團隊與能力，全都至關重要。

5G推升數位服務 持續創新應用並優化體驗

隨著5G的大規模部署，相關廠商陸續投入6G技術研發，其對頻寬和效能的嚴苛的要求，為無線產業帶來全新的挑戰。台灣是德科技董事長暨總經理張志銘表示，全球5G部署正在加速中，從而推動各行各業的數位轉型。

室外寬頻Wi-Fi應用起飛 GNSS定位扮演關鍵

室外寬頻Wi-Fi的應用起飛，順勢也帶來了龐大的市場機會，同時也面臨了全球導航衛星系統（GNSS）定位新需求。由於Wi-Fi 6E的問世，增加了6GHz的頻段，使得資料傳輸速度大幅提昇。目前已經有不少相關的室內AP路由器產品上市，至於室外的應用也預計會迅速普及，相關應用場域包括了市民中心、校園網路、體育場，以及其他戶外運動設施等，特別是寬頻服務的供應商，包括有線電視運營商和無線網路服務供應商等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。