多感測器AI資料監控架構

【作者： 意法半導體】

FP-AI-MONITOR1為無線工業節點上之多感測器AI資料監控架構，是STM32Cube的功能套件。本模組有助於實作和開發以STM32Cube的X-CUBE-AI擴充套件或NanoEdge AI Studio 設計的感測器監控型應用，且FP-AI-MONITOR1從擷取資料集到整合至實體節點，完整覆蓋了機器學習專案開發。

FP-AI-MONITOR1可在SensorTile無線工業節點開發套件（STEVAL-STWINKT1B）上即時執行學習及推論工作，將內建感測器的資料作為輸入資料。除此之外，FP-AI-MONITOR1利用有線互動式CLI設定節點，並使用NanoEdge? AI程式庫管理學習、偵測和分類階段，與此同時，支援雙階段進階模式，利用CNN模型將NanoEdge? AI程式庫的偵測與分類結果結合。在簡易現場操作情況下，FP-AI-MONITOR1的獨立電池供電模式能讓使用者無須使用主控台，僅透過使用者按鈕，便能進行基本控制。

硬體與軟體概覽

SensorTile無線工業節點開發套件STEVAL-STWINKT1B

SensorTile 無線工業節點（STEVAL-STWINKT1B）為開發套件與參考設計，可簡化狀態監控與預防性維護等進階工業物聯網應用的原型設計和測試。本產品採超低功耗的Arm Cortex-M4 MCU、120 MHz（含FPU）、2048 KB快閃記憶體（STM32L4R9），還配備microSD記憶卡槽，適用於獨立的資料記錄應用。

STEVAL-STWINKT1B亦搭載多種工業物聯網感測器，包括但不限於：

‧ 超寬頻帶（最高達6 kHz）、低噪音的3軸數位振動感測器（IIS3DWB）

‧ 具備機器學習內核心（ISM330DHCX）的6軸數位加速度計及陀螺儀iNEMO慣性測量單元（IMU）

‧ 頻率響應高達80 kHz的類比MEMS麥克風（IMP23ABSU）。

以取得STEVAL-STWINKT1B所支援之不同感測器和功能的所有資訊。

FP-AI-MONITOR1軟體說明

FP-AI-MONITOR1功能套件的頂層架構，如圖所示。

先決條件及設定

硬體的先決條件及設定

在STEVAL-STWINKT1B使用FP-AI-MONITOR1功能套件需要取得以下硬體：

‧ STEVAL-STWINKT1B開發套件板；

‧ STLINK-V3MINI debugger；

‧ 支援Windows 7、8或10；

‧ 兩條Micro-USB連接線，一條將感測器板連接至電腦，另一條則連接至STLINK-V3MINI

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱 2023 年1 月(第374期)】網站CTIMES雜誌】