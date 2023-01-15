2022最失望與2023最期待的五大科技

【作者： 編輯部】

揮別2022年，2023年眨眼就已經來到。新冠疫情威脅漸遠，為半導體產業帶來的是否是利多，還有待觀察。從2022年邁入2023年，有哪些令人失望與值得期待的科技趨勢呢？CTIMES編輯團隊特別挑選整理了五大最失望與最期待的科技趨勢，且聽本刊編輯部為讀者娓娓道來。

2022年五大失望

5G毫米波

毫米波（mmWave）在5G發展的初期，的確帶給大家很多的應用願景，毫米波藉由高頻訊號來提供更大的頻寬，但高頻的優勢卻同時也成為了缺點，例如高頻訊號在空氣中衰減的速度太快，原本期望能透過毫米波，讓都會區的5G通訊更順暢，但實際應用上發現毫米波真的不適合用在都市場域中。

儘管業界也提出了解決方案，就是在每個路口街燈上都可以設置一個小型基地台，來延伸毫米波的訊號範圍，但這樣的基礎工程真的勞民又傷財。那麼既然在都市開放場域不適合，很多人就提出了在封閉式的智慧廠房應該會更為適合，然而大部分工廠都採用了既有的工業通訊協定，真正採用5G毫米波作為企業專用網路的工廠也少之又少，且大部分都還是以FR1的6GHz以下頻段為主，鮮少有人真的採用毫米波。

毫米波最大的問題就在於覆蓋性不足，穩定性不夠，從原本要讓5G如虎添翼的技術，變成一個畫蛇添足的技術。沒有毫米波，5G一樣過得很好，多了毫米波，5G反而變得礙手礙腳。

元宇宙

雖然阿凡達2（Avatar）仍正在全球熱映中，但以虛擬為實的元宇宙依然是令人失望的行列裡，最讓人有感的一項。最主要的原因，就是相關供應商在一開始就把餅畫得太大，導致在實際體驗和應用需求上，出現了巨大的落差，讓消費者感覺元宇宙只是換湯不換藥的舊把戲。Meta的祖克柏（Zuckerberg）承認他太過樂觀，最後不得不裁員，就是血淋淋的案例。

另一方面則是既有的技術仍不到位，尤其是在配戴端的工業設計上，以及呈像的光學品質上，都還有一大段可以進步的空間。像是對配戴眼鏡者的支援性，以及總是不容易調教到最佳視點的顯示畫面，經常會迷焦的人機操控介面，都是仍待突破的瓶頸。

而就應用來說，沒人會懷疑虛擬技術在未來數位應用的重要性，它有著實實在在的必要性，但現在是它仍需要再進一步打磨，尤其是找出各個應用場景裡的Domain Know-how，讓使用者真的可以完完全全的沉浸進入。但目前，還沒有，不過最起碼顯示方面的問題是解決了。

半導體製造

與其說是失望，倒不如說是沮喪，因為這真的是非戰之罪。因為就技術上，半導體製程持續不斷的微縮，已經一路進軍到了3奈米，甚至結構也開始改朝換代，從FinFET轉換到GAA。此外，主攻異質整合的3D-IC也都在這一年有了舉足輕重的進展；而在市場上，在數位轉型的大趨勢下，所有電子電機產品都有晶片的需求，而且只會越來越多、越來越先進，半導體製造怎麼會不好呢？

但它就是真的不好！從台灣股民帳面平均慘賠119萬元就可以知道個大概，因為這裡頭半導體是最大的戰犯。

至於為什麼不好，最主要的原因當然是全球經濟低潮所導致的消費緊縮，造成上游的半導體製造需求也被大幅放緩，再加上美中的政經對抗持續的延燒，而且似乎沒有結束的跡象，也迫使半導體業者不得不減少在中國市場的布局。而這兩個因素就重重的打擊了半導體製造的市場。

另外，不得不說，半導體製造的費用實在太貴高了，要是一直這樣下去，任誰都受不了吧！

再生能源

早在近年來世界各國陸續推出2050年淨零碳排目標之前，台灣便已制定「2025非核家園」政策。至今雖然再生能源裝置量略有提升，但各階段指標仍是連年落後，加上儲能系統尚未成熟，須由燃煤及天然氣組成的火力發電共占比80%備援，始能維持基本的供電穩定，更讓台灣這段期間的排碳量不增反減。

因為2018年美中貿易戰、2019年COVID-19疫情，促使全球供應鏈重組，雖有部份太陽能上、中游出口廠商迎來轉單效益。但台商回流、半導體擴大投資，卻造成台灣再生能源占比「分母變大」而下降，讓經濟部在2022年坦承下調2025年再生能源占比為15.1%，須遲至2026年10月始可達標。

且因疫情導致國內外再生能源計畫停工、缺料等供應鏈瓶頸，原訂完工的時程延宕；以及2022年爆發的俄烏戰火，也帶動能源、原物料價格及運費暴漲，更加劇了綠色通膨（Green flation）危機，歐美日韓等大國皆開始延役增產燃煤（氣）、核能發電。

此時台灣再生能源政策仍舊埋首既往，以政府近年來主要推動太陽能、離岸風力發電為例，在業者面臨缺料、缺工與通膨因素下，前者總裝置容量目標已連4年跳票；後者還須加上風機大型化趨勢，與配合國產化政策壓力下，將更難能實現2026年併網進度，將隨著越接近2025年情勢越不容樂觀！

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