5G推升數位服務 持續創新應用並優化體驗

【作者： 王岫晨】

隨著5G的大規模部署，相關廠商陸續投入6G技術研發，其對頻寬和效能的嚴苛的要求，為無線產業帶來全新的挑戰。台灣是德科技董事長暨總經理張志銘表示，全球5G部署正在加速中，從而推動各行各業的數位轉型。5G專用網路將被優化，以滿足如工業和醫療等對於延遲和完整網路控制具備高度需求的產業應用。5G專用網路的廣泛部署將為企業提供堅實的後盾以對抗物聯網的威脅，並透過強化的個資保護、邊緣計算和加密等功能，提供關鍵的安全優勢。而6G將是下一個發展重點。

網路重心延伸至垂直產業

5G是將節能納入標準中的一種通信技術，能夠使每兆赫（MHz）的利用率提高，每位元（bit）的耗能降低。5G通信技術催生著元宇宙，同時，產業的數位化、以人工智慧（AI）及機器學習（ML）為基礎的自動化以及網網相連互通協作，提高了營運效率，也同時減少碳排，助力永續發展。

針對2030的科技發展，諾基亞指出，當網路使用的重心從個人延伸至企業並擴及各垂直產業時，網路通信設計亦將隨之匹配，以滿足不同的需求特性。例如消費者以使用者體驗為重，且對價格敏感。而企業則是以IT為核心，於內部分享數據協同工作達成目標。工業領域則是著重在以OT為核心，更加重視安全性、隱私的要求。

因應著數位世界的發展與互動需求增加，使用者介面與人機互動方式，將影響著連線上行下行通信量的設計要求；另一方面，數位與實體融合所創造的沉浸式互動世界，將深入影響各行各業，形塑著未來的商業及營運模式。

然而，元宇宙並非近二年的新議題，諾基亞貝爾實驗室早在五年前，即已投入支持元宇宙發展的二大關鍵技術概念研究：人類賦能（Human Augmentation）以及虛實融合（Digital-physical fusion）。儘管元宇宙在消費者虛擬世界引發關注，但企業元宇宙和工業元宇宙的巨大潛力也不容忽視。

根據諾基亞的觀察發現，影響未來網路演變的先進技術演進，包括雲端、邊緣運算、無線專網、5G-Advanced、6G、人工智慧、網路即服務、感應器、安全與隱私，而全球興起追求永續發展的浪潮，也同樣對網路技術的發展，有著長遠的影響。

5G為元宇宙應用鋪路

圖二 : 元宇宙的實現將仰賴5G發展，而提升5G可用率、更客製化的服務，將是電信業者的機會。（source：ericsson.com）

愛立信近期所發布的《5G：新一波發展》報告指出，元宇宙的實現將仰賴5G發展，而提升5G可用率、更客製化的服務，將是電信業者的機會。報告顯示，未來一年內全球約三成智慧手機用戶有意願於2023年升級5G，相當於 5.1 億的用戶，顯示消費者對5G連網需求強勁。在台灣，未來一年內約有17％的消費者有意升級5G。包含美國、台灣、日本、韓國、澳洲等市場的5G滲透率已達21％，加速驅動5G升級浪潮。相較早期採用者關注新興技術與頂級裝置，新一波使用者更注重5G性價比與附加價值，對5G網路覆蓋率也有更高的期待。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2022.12月(第373期)2022年MCU供應商品牌及年度新品調查CTIMES雜誌】