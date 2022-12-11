數位服務驅動雲端體驗 加速邁入新軟體應用時代

【作者： 王岫晨】

展望2023年，可發現疫情正驅動全球從雲端時代，正式進入新軟體應用時代，而軟體新趨勢也帶來新興商機。軟體是數位服務的基礎，針對新軟體產業，MIC認為有三大發展趨勢值得留意，包含去中心化應用、軟體定義風潮驅動硬體業者提升軟體能力，以及軟體業者強化垂直領域智慧化應用。

擴大軟體投資

資策會MIC表示，去中心化及虛實融合應用的發展將更加多元，傳統軟體及ICT大廠不再掌握絕對優勢，反而是中小型業者將獲得更多發展契機。再者，隨著硬體規格的逐漸飽和，硬體業者紛紛開始擴大軟體投資與研發，並擴大與既有的軟體業者合作，甚至進一步帶動軟體新創的發展機會，甚至共同開發新應用，包括網路分散式架構、以及軟體定義架構等。

另外，既有的軟體業者也紛紛強化結合垂直領域的專業知識，來實現軟體技術落地，並加速更多垂直領域的智慧化應用商機，例如產業化軟體、AI應用落地、設計開發與管理自動化，以及軟體評測技術等。

資策會MIC產業顧問張家維指出，未來軟體產業的挑戰，在於如何運用軟體工具帶動企業進行數位轉型，協助企業因應全球趨勢，包括ESG數位轉型、韌性供應鏈、元宇宙、數位行銷科技所帶來的企業新競爭型態。另外，未來企業還針對軟體與資訊服務採購等觀察重點，將營運重心環繞在技術落地與結合產業特性等兩大關鍵上。

更好的雲端服務體驗

在現今充滿不確定性的應用環境中，大多數的企業組織為了加速數位化轉型與推動成長，都在嘗試轉移至混合式多雲環境。但是，在管理這些不同的數位環境時，企業都面臨了艱鉅的挑戰，也擔心低效率將阻礙創新的發展。

IDC表示，現今的雲端環境十分複雜。企業組織正在尋求更好的雲端體驗，讓整個混合式多雲環境更加簡單化、精簡化、可受控管，並針對效能與成本進行最佳化。並認為一個『進化的雲端』是雲端管理中最紮實與實用的方法，可以讓企業組織迅速受益於轉往雲端的服務營運、財務管理及創新。

IDC台灣總經理江芳韻表示，企業已經歷經了數位轉型1.0和2.0，下一波將進入數位優先（Digital First）的階段。在這個階段中，如何將數位平台、商業模式、數位韌性相互交織運用，並將其扎根在組織文化當中，將是企業在這個階段的發展重點。

例如NetApp推出橫跨地端與雲端環境的統一控制平台，來提供簡易使用的混合式多雲資料儲存與服務體驗。這種「雲端進化」，於地端及公有雲之間可進行關鍵性服務運作的精簡化與自動化，並協助企業推動商業影響及改善客戶體驗。透過採用進化雲的方案，客戶可以將雲端融合到其架構和營運中，消除複雜性並提高創新速度，進而快速實現關鍵業務成果。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2022.12月(第373期)2022年MCU供應商品牌及年度新品調查CTIMES雜誌】