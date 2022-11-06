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模組化儀器以靈活彈性 應對市場測試挑戰

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 傳統儀器與模組化儀器在架構上，兩者都是相似的硬體組件，最主要的區別在於軟體所在的位置，以及使用上的友善性。（攝影／王岫晨）
圖一 : 傳統儀器與模組化儀器在架構上，兩者都是相似的硬體組件，最主要的區別在於軟體所在的位置，以及使用上的友善性。（攝影／王岫晨）

【作者： 王岫晨】

許多的半導體製造商，都會選擇購買所需要使用的測試設備。只不過，通常他們都是由於習慣，而不是透過全面縝密的評估與考慮後，來購買所需要的測試方案。在晶片研發的過程中，品質越來越重要，然而測試的成本，卻也是廠商對於整體產品研發過程最在意的考量。此外，對於技術快速更迭，也使得半導體廠商不確定未來需要採用何種技術。面對這種種問題，半導體廠商需要重新考慮評估他們的測試方案。

使用測試儀器的主要考量

根據益萊儲（Electro Rent）在測試儀器市場多年的經驗顯示，面對琳瑯滿目的測試儀器，客戶在選擇上仍存在著許多困惑，這顯示目前在測試儀器市場仍然存在著許多有待解決的問題。以下也例舉了四個客戶在使用測試儀器時，最常遇到的狀況。

需求突然增加

通常由於OEM的需求增加，導致生產廠商需要突然提高產量，這時候就需要額外的設備。但這種需求可能無法持續長久，因此這並非永久狀況，額外設備的投資可能會導致相關設備在其他時間變得多餘。益萊儲認為，在經歷了多年來的產業週期性興盛和蕭條之後，製造商通常必須做好充分的準備，在隨著產品獲得商業吸引力而擴大生產規模的同時，也必須要保護自己以免受到過度投資的風險。一般來說，採用更靈活的測試解決方案，有助於降低過度投資風險，例如採用租賃的方式，或者透過高靈活彈性的模組化儀器等。

管理受限預算

越來越多的無晶圓廠新創廠商也跟規模更大的大型企業一樣，需要能夠測試和驗證他們的元件與產品。但由於可用資源受限，使得這類新創廠商面臨著更大的財務限制。因此，避免大量前期投資的測試設備策略需求，是絕對正確也必要的作法。特別像是IC設計廠商也是如此，因為這類廠商的規模相對較小，工作上也具有較大的可變性，通常會需要在不同專案之間進行轉換，並且每個專案都會有本身獨特的測試要求。因此在這樣的情況下，彈性化的測試方案成為一個極具吸引力的選擇，也是分散成本來應對設備攤提週期的較佳財務規劃方式。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2022.11月(第372期)CTIMES雜誌

2022.11月(第372期)「硬」是安全
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