快訊

47死、161例中重症！增14歲少年中重症 車禍手術驗出陽性

詐騙集中營凶殘手法曝 上銬綁束帶、關進5坪房、交談挨揍吃毒泡麵

本土+2萬4309例 降幅達2成 46例境外、增47死

七大要點！強化物聯網設備安全驗證

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 按目的攻擊介面的數據封計數分佈。（source：日本國家資訊與通信技術研究院；作者整理）
圖一 : 按目的攻擊介面的數據封計數分佈。（source：日本國家資訊與通信技術研究院；作者整理）

【作者： 盧傑瑞】

物聯網設備不僅被辦公室和家庭使用，還應用於農業、醫藥、工廠和許多其他領域。同時也不時傳出，物聯網設備的網路受到攻擊，而造成重大損失的案例。

因此隨著物聯網設備的增加，物聯網路設備受到攻擊，已經成為資安的一個主要風險。

以目前來說，最典型例子是在2016年所發現，利用DDoS攻擊為主的惡意軟體-Mirai。2016年9月20日，Krebs on資安公司遭遇了高達620Gbps的大規模DDoS攻擊。而該次的DDoS攻擊是因為物聯網設備感染了Mirai後，被構建的僵屍網路所造成。

此外，2016年10月21日，DNS服務提供者Dyn也遭遇大規模DDoS攻擊，被迫暫時關閉了客戶的網路服務，這些客戶包括Twitter、Netflix、PayPal和PSN（PlayStation Network）等大型網路服務業者。雖然隨著2016年9月底Mirai原始程式碼被公佈，大幅度將低被攻擊的危機，但隨後卻又出現Mirai的變種，因此網路攻擊風險仍然無法解除。

物聯網設備已成為惡意攻擊的主要目標

物聯網設備與PC、智慧手機等相比，PC和智慧手機的容量和處理能力都比較大，因此可以在OS層面提供安全功能。例如，發現Windows漏洞，則可以透過「Windows Update」的形式更新。

但是，由於物聯網設備的容量和處理能力相對較小，很多情況下，物聯網設備本身的安全功能不足，或者沒有更新功能。這使得它們很容易成為網路攻擊的目標，根據日本國家資訊與通信技術研究院在2020年公佈的《NICTER Observation Report 2019》，前11類攻擊目標中有6種是針對物聯網設備（圖一）。

物聯網設備受到網路的攻擊，不僅限辦公或家庭使用的設備，目前全球正積極進行數位轉型（Digital Transformation）下的智慧工廠，也發現已經開始受到網路惡意軟體的影響。

傳統上，工業機器人和自動控制設備幾乎完全是在工廠內運行，沒有必要與外部網路連接。當然，設備相互之間還是有一些聯繫，但這幾乎只限於M2M（機器對機器），而通訊也是透過工廠內配置的封閉式網路。

然而，為了實現智慧工廠，就必須透過網路來對外聯繫其他的物聯網設備。但目前最大的問題，是傳統工廠過時的現場作業指導方針。因為儘管工廠設備已經更新，但設備的運作仍然是基於過去的舊規則來進行。所以，針對物聯網設備至關重要的安全措施，例如定期被發布最新的韌體等，常常沒有獲得即時和充分的更新。

開放控制系統的趨勢也增加了網路攻擊的風險。工廠是製造業的核心，受到攻擊時更是會出現巨大的損失，因此成為了攻擊者的理想目標。在2005年，一個蠕蟲病毒的感染，導致了美國的13家汽車廠網路斷線，運營中斷了近一個小時，造成了1400萬美元的損失。

除了工廠之外，還有針對發電廠和淨水廠等民生基礎設施的網絡攻擊。這些因為網絡攻擊導致設備故障的發生，不僅衝擊了基礎設施的運轉，更會對人們生活和商業帶來程度不一的嚴重損失。

關鍵基礎設施的網路攻擊

以下是近期針對關鍵基礎設施的網路攻擊的三個例子，可以看到勒索軟體也是對關鍵基礎設施造成破壞的一個常見原因。

網路攻擊1：對美國一家大型石油輸送管路業者的攻擊

2021年9月，美國最大燃油管道系統業者—Colonial Pipeline，遭到駭客組織DarkSide利用勒索軟體攻擊，在關閉了其石油輸送管路後，要求用比特幣支付440萬美元的贖金。這也導致Colonial Pipeline停業6天。Colonial Pipeline是美東主要的燃料供應商，提供了美國東海岸50%的地區所需的燃料。因此衝擊了民眾的日常生活與商業、工業運轉。隨後，美國政府以緊急措施應對後才得以穩定混亂，所幸，後來大部分贖金都被追回。

網路攻擊2：巴西的世界最大的肉類加工業者遭到攻擊

巴西肉品加工業者—JBS，在2021年6月受到駭客攻擊了其北美以及澳洲據點後，支付了相當於1100萬美元（約新台幣3億800萬元）的比特幣，根據媒體報導，該次攻擊似乎是來自於俄羅斯的駭客組織-Revil。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2022.11月(第372期)CTIMES雜誌

2022.11月(第372期)「硬」是安全
2022.11月(第372期)「硬」是安全

延伸閱讀

防駭客攻擊金融機構 調查局首度與金控簽資安備忘錄

緯創加速器開放申請 招募AI、物聯網、雲端等新創公司

美國政府計畫比照能源之星計畫模式 將於2023年針對消費級物聯網裝置提供安全標章認證

新款Apple TV 4K換上A15 Bionic處理器 支援HDR10+ 價格更划算

相關新聞

模組化儀器以靈活彈性 應對市場測試挑戰

許多的半導體製造商，都會選擇購買所需要使用的測試設備。只不過，通常他們都是由於習慣，而不是透過全面縝密的評估與考慮後，來購買所需要的測試方案。在晶片研發的過程中，品質越來越重要，然而測試的成本，卻也是廠商對於整體產品研發過程最在意的考量。此外，對於技術快速更迭，也使得半導體廠商不確定未來需要採用何種技術。面對這種種問題，半導體廠商需要重新考慮評估他們的測試方案。

七大要點！強化物聯網設備安全驗證

物聯網設備不僅被辦公室和家庭使用，還應用於農業、醫藥、工廠和許多其他領域。同時也不時傳出，物聯網設備的網路受到攻擊，而造成重大損失的案例。 因此隨著物聯網設備的增加，物聯網路設備受到攻擊，已經成為資安的一個主要風險。

零信任資安新趨勢：無密碼存取及安全晶片

一般人以為，資安多與軟體有關，其實不然，近幾年發生的駭客攻擊事件已經從軟體延伸至硬體，比方2018年Intel爆發Meltdown、Spectre處理器安全漏洞事件，Spectre漏洞會影響採用Intel、AMD和Arm處理器的相關裝置，產生骨牌效應。類似事件讓所有人更加意識到硬體資安的重要性。

迎接新零售時代 智能POS機提升消費體驗

消費市場的需求日益多元，加上科技的成熟到位，新一代的零售市場也開始擺脫傳統以人力為主的呆板銷售方式，走向以創新服務為主軸的全新智慧新零售。而隨著數位轉型技術發展愈趨成熟，各種智慧化新應用也逐漸落實於不同場域。在這其中，加入了AI能力的智慧POS機成為新零售的核心要角，而數位轉型成為零售轉型的一種必要，這使得資安防護也成為新零售下最重要的議題之一。

最新超導量子位元研究 成功導入CMOS製程

量子電腦可望在特定應用領域帶來巨變，包含材料合成、藥物開發、網路安全等等。在量子電路的運算模型中，量子邏輯閘（簡稱量子閘）利用少數量子來進行基本運算，與傳統數位電路裡的邏輯閘雷同。量子是量子電路的基本構件。全球正在努力開發具備不同類型量子位元的量子運算平台，期望能將應用從實驗室擴展到全球。

分散式VNA架構 有效解決毫米波OTA測試難題

對於無線數據頻寬的快速成長需求，正加速擴大並推動行動數據的用戶體驗，這對於現有網路的可用頻譜使用上也造成了一定的壓力。為了克服通訊產業不斷增加的需求，通訊產業正在研究可用於開發新的5G無線技術，以推動毫米波市場成長的其他頻段。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。