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分散式VNA架構 有效解決毫米波OTA測試難題

聯合新聞網／ CTimes零組件
為了克服通訊產業不斷增加的需求，通訊產業正在研究可用於開發新的5G無線技術，以推動毫米波市場成長的其他頻段。 路透社
為了克服通訊產業不斷增加的需求，通訊產業正在研究可用於開發新的5G無線技術，以推動毫米波市場成長的其他頻段。 路透社

【作者： 王岫晨】

對於無線數據頻寬的快速成長需求，正加速擴大並推動行動數據的用戶體驗，這對於現有網路的可用頻譜使用上也造成了一定的壓力。為了克服通訊產業不斷增加的需求，通訊產業正在研究可用於開發新的5G無線技術，以推動毫米波市場成長的其他頻段。

5G NR發展現況

目前5G的應用偏重在FR1頻段，FR2頻段幾乎還看不到，最主要的問題還是在於天線耗能，以及FR2的穿透力等問題。

目前5G NR的標準演進，正持續超越傳統的增強型行動寬頻（eMBB）通訊，以支援超可靠低延遲通訊（URLLC）的應用。URLLC 的目標鎖定在1毫秒甚至更低延遲的應用上，以及超過 99.999％的可靠性，而且必須在行動終端跨基地台移動切換期間，持續保持這樣的傳輸水準。根據預測，URLLC的應用在近年會有更高的年複合成長率。URLLC可以支援物聯網端點密集感測器網路所需的基本功能，而對於能源傳輸、運輸、製造和醫療保健領域的許多特殊應用，URLLC也非常適用。URLLC可以應用於需求安全性和穩定性的相關應用上，例如自動駕駛、工業自動化和機器人、無人機運輸與遠端醫療等。

以URLLC為核心的應用，需要毫米波技術才能達到一致性、安全性和低延遲的數據傳輸。URLLC 有助於實現工廠流程控制和電力系統自動化，而相關廠商也透過在工廠中開發5G網路來推動毫米波的市場成長，並進一步實現工業控制自動化的目標。這種由5G的發展所帶動的智能工業流程和機器聯網，被稱為工業 4.0。這樣的過程也意味著需要在機器之間進行即時通訊以產生大量可用數據進行分析，加速工業的自動化。5G的低延遲、超高可靠性、高頻寬等特性，可以有效將工業4.0導入智能倉庫和配送中心。而工業4.0的趨勢，也將使工業製造的流程自動化和數據分析發展更為熱絡。

FR2頻段挑戰重重

台灣安立知業務暨技術支援部經理林光韋指出，在車用高頻的部分，包括60GHz與77、79GHz等都是車用雷達所使用的頻段。這部分由於是車用，牽涉到乘車人員的安全，需要更長週期才能取得車用認證。而廠商受到的要求與認證也會更久。除了訂單問題，還必須通過車用認證這個關卡，這也成為77、79GHz波段發展速度較為遲緩的主因。

目前5G的應用偏重在FR1頻段，真正FR2頻段的採用幾乎還看不到，這其中最主要的還是在於天線耗能的問題，採用FR2將會非常耗電，而耗能又與基地台數量問題息息相關，基地台越少，手機的能耗將會更多。再來就是FR2的高頻穿透問題，FR2的訊號最適合使用的場景是在沒有遮蔽物的開闊地點、大型會場等，而非常不適合在高樓林立的市區使用。然而高頻的發展依然有其必要性，特別是對於整體通訊成本的節省，毫米波仍然有其一定的優勢存在，因此前景仍然看好。而面對高頻測試需求，特別是三倍頻與五倍頻這樣的狀況，測試儀器廠商仍然持續推出更為高頻的解決方案，方能滿足市場上頻率越走越高的發展現況。

台灣安立知業務暨技術支援部副理林昇鴻也表示，在毫米波頻段中，從現在幾乎必須放眼到160到300GHz，特別是面對B5G市場，然而如此高頻，在設計開發層面會面臨更大的挑戰。B5G解決了一些問題，但也帶來新的挑戰。例如材料的耗損如果更多，代表基地台的發射功率也必須更大，因此如何更有效降低耗損將是急需面臨的課題。從基板、天線到封裝等部分都必須加以考量。除了材料特性之外，PCB板上的天線設計，以及未來高速高頻元件相關測試設備，都是目前已經看到的可能挑戰。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2022.10月(第371期)CTIMES雜誌

2022.10月(第371期)固態電池
2022.10月(第371期)固態電池

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