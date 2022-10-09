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數據驅動決策 IT與OT整合方興未艾

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 台灣洛克威爾智慧製造應用發展經理王展帆（攝影／王岫晨）
圖一 : 台灣洛克威爾智慧製造應用發展經理王展帆（攝影／王岫晨）

【作者： 王岫晨】

現在市場上不斷談論IT與OT的整合，或許可以先回顧一下工廠的架構。一般工廠分為IT層與OT層，這在過去是毫不相通的，因為兩邊所使用的語言並不相同。但是現在有很多的需求會導致IT與OT必須整合，例如大數據分析，或者節能與ESG等目的，這時候就必須使用IT的技術來處理OT的資料。這樣的過程就必須強制讓IT與OT進行整合。近幾年在談智慧製造與工業4.0，要談的都是討論如何透過數據來驅動，以進行更多的分析來做最佳的決定。

IT與OT整合成為必要手段

IT與OT人員不論是溝通方式、做事方式、以及所瞭解的面向都不一樣，因此語言經常會成為整合過程的最大隔閡。

台灣洛克威爾智慧製造應用發展經理王展帆指出，過去在IT層，以ERP應用為例，如何調貨並協調不同的系統資源，來最大化企業利益，這在IT層很容易進行。但是到了工廠OT端，這一段變得很不容易進行，必須透過手動來整理資料，再來與ERP進行交握。在數據決策為前提的狀況下，這樣的方式並不科學，為了更有效進行海量資料的分析，必須再回過頭來透過IT層，將工廠經年累月累積出來的龐大數據量，進行有價值的分析程序。因此如果將過去IT的那一套資料分析的方式，透用到OT層來進行處理，這也會讓工廠獲得更大的效益。這也使得IT與OT的整合，成為了一種提升工廠生產效率的必要手段。

以半導體產業為例，半導體廠房必需要透過數據分析，來找出能夠改善流程的地方。只要能提高效率，降低成本，或者創造出附加價值，對於企業整體的營運就會帶來很大的效益。至於對於小企業來說，透過數據的驅動，可以讓人力更為精簡，特別是台灣的一些傳統產業，在人力配置的花費上耗用了很大的成本，數位化程度也不那麼高。目前很多傳統產業的人力年齡也明顯偏高，在經過了十年、二十年之後，這些傳統產業如何持續進行運營並傳承經驗，已經成為這些企業必須面對的挑戰。

透過廠房的自動化，或許可以稍微改善眼前的狀況。然而如果能夠讓企業內部的IT與OT進一步整合，不但可以精簡人力，也可以讓員工價值更進一步有效的加以利用。例如員工透過大數據的資料解析，就可以把人力從作業員升級成為工程師，現場管理人員也可以從每日的例行事物，往前跨一步來針對廠房效率進行改善，透過廠房自動化的數據分析，讓整體企業價值達到升級的目的。

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2022.10月(第371期)固態電池
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