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優勢性能顯著 固態電池佈局新能源汽車

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 液態電池與固態電池比較表。（製表／王岫晨）
圖一 : 液態電池與固態電池比較表。（製表／王岫晨）

【作者： 王岫晨】

在2020年，全球新能源汽車銷售量達到331.1萬輛，同比成長49.8％，2021年的全球銷售量逼近340萬輛。2025年全球新能源汽車的銷量預測將上調到1640萬輛，整體滲透率將超過20％。

其中，歐洲和中國的電動汽車新註冊量合計佔了80％以上。2020年德國註冊了39.5萬輛新電動汽車，法國18.5萬輛，英國17.6萬輛。在挪威，電動汽車的銷售量以達到了75％的新紀錄，比前一年成長約三成。韓國2020年電動汽車的銷量達4.6萬輛，比重增加了33.3％。在現有政策背景下，全球電動汽車數量到2030年預計將達到約1.45億輛。在可持續發展的情況下，這個數字更可能達到更高的2.3億輛。

加速佈局固態電池

新能源汽車的核心零組件包括電機、電控、與電池等三大部分，動力電池是新能源汽車的核心零組件，直接決定整車性能。至於電機和電機控制器，也是新能源汽車的核心元件之一。電池占整車成本高達30～45％左右，電機電控約佔20～25％，整車和其他部分則佔了約20％。

新能源汽車的快速發展，帶動了汽車產業內外對於新能源汽車核心零組件的投資熱潮。許多國家都在政策的大力推動下，對於新能源汽車的產量、銷量及市場需求量都不斷增加，對新能源汽車核心零組件的需求量也都持續上漲。

鋰電池具有能量密度高、使用壽命長的特點，鋰電池目前也正在智慧手機、筆記型電腦、電動工具、電動自行車等中小型電池領域被廣泛應用，已經成為21 世紀能源經濟中一個不可或缺的重要組成元素。然而將鋰電池用在汽車、儲能等大型電池領域的應用上，還存在一些問題急需解決，其中安全問題是最大的關鍵。

目前，全球企業開始加速固態鋰電池方面的研究佈局，包括歐美日的大?、寶馬、豐田等，以及中國的寧德時代、贛鋒鋰業等企業，都正加快佈局的腳步，可望加速固態鋰電池的產業化進展。全球固態鋰電池的需求量在2025年、2030年分別預期將達到44.2GWh、494.9GWh，到了2030年全球固態電池市場的規模將可望達到1500億元以上。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2022.10月(第371期)CTIMES雜誌

2022.10月(第371期)固態電池
2022.10月(第371期)固態電池

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