鋰離子電池競爭對手來勢洶洶

【作者： 季平】

全球綠能運動如火如荼展開，與綠電相關的鋰離子電池重要性不言可喻。鋰離子電池多年來主要應用於電子產業，如電動車、油電混合車、電動摩托車、電動自行車、中大型 UPS、太陽能、大型儲能電池、電動手工具、航太設備與飛航用電池等，鮮少應用於大規模儲能和動力電池市場。不論是再生能源電網或電動車領域，關鍵技術當屬儲能系統。全球儲能技術可分機械式儲能（如抽蓄水力發電）、電化學儲能（鋰離子電池）及化學儲能（燃料電池）等三大類，其中，鋰離子電池占比逾80%，仍為主流技術。市場預估，2021年全球鋰離子電池需求量為303GWh，包含電動車及定置儲能系統在內，2030年將超越1,200GWh，增至4倍以上。

電動車跳躍成長帶動鋰離子電池需求

日本矢野經濟研究所(Yano Research Institute)報告指出，xEV(電動車EV、插電式油電混合動力車PHV、油電混合動力車HV)市場成長將擴大車用鋰離子電池需求，2022年全球車用鋰離子電池市場規模預估達443GWh，其中，EV用鋰離子電池市場規模預估年增18.9%，市場占比達89.7%，PHV用市場年增26.8%，HV用市場年增3.1%；預估2025年市場規模將突破800GWh，其中，EV用市場規模預估達726.9GWh，占整體規模的89.9%；預估2030年全球車用鋰離子電池市場規模將突破1,000GWh，其中，EV用市場規模占比近90%。

不只如此，日本市調機構富士經濟(Fuji Keizai)預估，包含乘用車及新車在內，2035年全球EV/PHV/HV市場規模將擴大至4,919萬台，與2020年相較，暴增約740%，全球EV銷量可望增加10倍之多。電動車市場的跳耀式成長，帶動旺盛的鋰離子電池需求動能！

工研院材料與化工研究所儲能材料及技術研究組組長陳金銘指出，下世代電池需求以定置式儲能及移動式儲能為主，前者如家用、商用及電網儲能系統；後者如電動車，商機最大。國際能源總署（IEA）表示，預計2022年電動車銷量將再創新高，占全球輕型汽車總銷量的13%。車用鋰離子電池組到2030年每度電成本將降到約70美元，與燃油車相近，因此，隨著鋰離子電池技術的快速革新與成本下降，未來在全球運輸電氣化的過程中，移動式儲能與鋰離子電池都具有關鍵地位。

消費性電子產品搭載率逾九成

鋰離子電池（Lithium-ion Battery）為可重複充電電池，主要靠鋰離子在正極和負極之間移動運作，特色是電容量高、體積小、重量輕，一般由正極材料、負極材料、電解液、隔離膜、罐體等組成，其中，正極材料與負極材料對於提高鋰離子電池的電容量密度和低價化的影響最為關鍵。

不同鋰離子電池主要使用的正極材料不同，常用材料為鋰鈷氧化物（LiCoO2）、鋰鎳氧化物（LiNiO2）及鋰錳氧化物（LiMn2O4），最常見的是鋰鈷氧化物(LiCoO2)，各有優缺點；負極材料種類較多，如鋰離子嵌入石墨（Li/Graphite）、鋰離子嵌入氣相成長碳纖維（Li/VGCF）、鋰離子嵌入類碳聚合物（Li/Polymer Precursor）、鋰離子嵌入摻雜碳（Li/Doped Carbon）等，最常見的材料是石墨(碳)。

鋰離子電池的能量密度約為鎳氫電池的2倍、鉛酸電池的2.5倍，即使不使用，自放電率也相當低，因此被大量應用在3C或消費性電子產品，加上鋰離子電池具有不可取代的優勢，市占率高於鎳氫電池與鉛酸電池。

不過，多數人知道3C或電子消費產品使用的是「鋰電池」，卻不清楚「鋰電池」可細分為鋰離子電池(Lithium Ion Battery)與鋰原電池(Lithium Polymer Battery)，前者可多次重複充電，後者只能一次性使用，不可充電。因為鋰離子電池被廣泛使用，市面上多將其簡稱為「鋰電池」。鋰電池1991年問世後便迅速取代鎳鎘電池(Nickel Cadmium Battery)及鎳氫電池(Nickel Metal Hydride Battery)，筆電、手機等產品搭載率已逾九成。

蘋果(Apple)手機也是使用鋰離子電池快速充電，讓蓄電量快速達80%，再轉成涓流方式充電。蘋果官網上對使用鋰離子電池的解釋是：快速充電更加方便，緩慢充電壽命更長，而且充電更輕鬆；再次充電前不須100%放電。

Apple鋰離子電池以充電循環方式運作，以正常使用或放電方式消耗相當於100%的電池蓄電量就完成一次充電循環，但不一定所有的蓄電量都來自於同一次充電。完成一次循環可能需要好幾天。使用鋰離子電池進行完整的充電循環，蓄電量只會略為減少，而Apple鋰離子電池即使多次充電循環後，仍能儘量保有80%的原蓄電量。

鋰離子電池的挑戰及限制

雖然鋰離子電池應用多元，商機龐大，卻也存在著挑戰與限制。與傳統的電池技術相比，鋰離子電池的充電速度更快、電池電容量高、溫度範圍大、輕薄短小而且壽命長，還可以重複多次充放電，仍有缺點，如蓄電力會隨著電池出廠時間拉長而減少，一般約2-3年間，電池的最大蓄電力會明顯下降。

此外，3C等產品使用過程中產生的高溫也會加速電池蓄電力降低，因此，不少鋰離子電池內建控制晶片避免過熱，或者透過電池組監控電池的個別電壓，一旦超出安全範圍便會自動斷電，有些電池也會設計排氣孔排出高溫氣體，以免爆炸。

除了充放電次數增加使得電池壽命遞減，鋰離子電池的電解液為液態有機溶劑，遇火易燃，也有潛在的安全疑慮。此外，鋰離子電池的能量密度並非無上限，想進一步提升必須使用鋰金屬取代石墨做為負極，但是鋰金屬在液態電解液進行電池充放過程中會產生鋰枝晶（Lithium Dendrite），穿過隔離膜觸及正極容易導致電池短路，甚至有爆炸的危險。因此，雖然未來商機可期，傳統鋰離子電池仍有需克服的挑戰。

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