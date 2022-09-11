行動支付習慣成形 消費方式邁向新局

【作者： 王岫晨】

根據一份由MIC所公布的2021年行動支付消費者調查顯示，發現消費者首選行動支付的偏好度明顯提升，從2020年37％成長至50％，相反的，首選實體卡的比例從2020年35％降至2021年26％，可觀察到從2020年兩者偏好度首度黃金交叉之後，差距幅度急遽增加，短短一年已相差24％。

MIC產業分析師廖珈??表示，除了首選偏好，常用度也是重要指標，2021年行動支付常用度首次逼近七成（69％），追近第一名的實體卡的74％與現金的71％，成為四大支付工具中唯一連續三年成長的工具，與實體卡的差距從2019年26％縮短至2021年5％，反映出疫情因素加速消費者使用行動支付的習慣養成，如果疫情持續影響，行動支付常用度將有機會超越現金。

疫情提升行動支付使用頻率

至於特別調查在2021年全國三級警戒疫情期間的消費者行為，可發現常用現金比例大幅降低了三成至38％，為所有支付工具降幅最大者，最常用的是實體卡的56.2％，與行動支付的55.7％，其中行動支付幾乎追上實體卡。根據資策會MIC調查，行動支付也是疫情期間消費者使用頻率增加最多者，有近六成消費者提升使用頻率，而增加實體卡比例者有34％、電子票證增加28％，減少頻率最多者為現金，過半消費者則表示降低了使用頻率。

資策會MIC指出，疫情期間使用行動支付的前三大原因，依序為方便（63％）、優惠（47％）與衛生（41％），其中優惠因素下降7％，顯示用戶對於行動支付的訴求產生轉變，而衛生因素的增幅最高，較2020年上漲14％，反映出疫情期間消費者對於無接觸需求的高度重視，甚至進而吸引非用戶開始使用行動支付，考量防疫而有意使用行動支付的非用戶，從2020年的17％增加至2021年的38％。

進一步針對六都與非六都的地區消費者來進行分析，可發現六都或非六都消費者的認知率皆超過95％，不過六都消費者對行動支付的熟悉程度更高，無論是曾經使用、常用程度或首選偏好度，比例都明顯高於非六都消費者。資策會MIC表示，六都消費者曾使用行動支付的比例高達86％、非六都地區為79％。

至於六都消費者最常使用的前兩名付款工具為實體卡（75％）與行動支付（71％），非六都消費者則是最愛用現金消費（76％），其次是實體卡（71％），行動支付只排第三（61％），比例較六都消費者低10％。比較首選偏好度來看，六都族群超過整體平均2％，非六都則低於整體平均9％。產業分析師廖珈??指出，疫情加速各地商家導入行動支付，縮小六都與非六都的通路落差，不過由於兩者通路布署存在差距，整體而言，六都行動支付發展仍更為成熟。

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