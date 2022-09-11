邊緣應用無遠弗屆 加速半導體產業創新力道

【作者： 王岫晨】

關於近兩年來的半導體業發展，自從疫情於2020年初席捲全球之後，半導體的需求就經歷前所未見的成長，幾乎可以稱之為爆炸性的成長，這樣的狀況導致了各產業加速部署邊緣運算，而許多企業進行的遠距工作，都需要更多的筆電、藍牙設備等，這也是加速半導體市場成長的主因之一。

全球半導體市場態勢

恩智浦半導體總裁暨執行長Kurt Sievers指出，這兩年來，全球半導體的需求一直都超過業界供應能力。整個業界，包括台積電和許多其他半導體代工業者都持續不斷努力供貨。而需求越來越快，在這個壓力龐大的供應時期，有兩點將對產業的未來產生重要影響：一是許多國家的政府現在才體會半導體對全球數位化的重要性。例如美國總統拜登就明確指出了半導體是美國關鍵基礎建設的一部分，並催生了美國晶片法案。而緊接著不久後，歐洲晶片法案也誕生了。這都攸關著公眾利益，以及公部門投資全球半導體產業的產能、研發和創新的重要決策。而半導體和軟體的組合也將大幅影響未來世界。

另一個重點在於開啟與客戶合作的大門。以恩智浦為例，2020年剛開始還是討論供應鏈的議題，到現在已演變為不只是持續討論供貨，而是以這樣的合作關係為基礎，進一步創造策略的創新合作。不只如此，還必須快速地邁入客戶策略合作階段，致力於未來5到10年的創新，而不僅僅是未來兩季。

Kurt Sievers認為，未來十年的半導體市場成長將來自邊緣運算。半導體市場持續展現出一波波成長態勢。而新事物的大量應用與開發，正是催生和釋放這種成長的動力。回顧2000年到2010年間，是筆電和遊戲機的成長。2010到2020年間，則是智慧型手機、平板和雲端運算的成長。而下一個十年，也就是從2020到2030年間，將是由邊緣運算、雲端運算，和雲端的力量來相輔相成。

市場研究指出，全球智慧連線裝置將於2025年達到750億台。這個數字或許在2024年就可達到，也或許要等到2026年。但不變的事實是，半導體產業將持續呈現出現成長，其速度非常快的原因，在於半導體跨越了生活的各種層面，包含消費、支付、行動、互動、工作等，這些都是邊緣應用的支援範疇，因此成長數字將會非常快速。

生態系統合作

就半導體產業來說，生態系統的合作有絕對的重要性，如此才能實際應對半導體產業的已知挑戰。

就半導體產業來說，生態系統的合作有絕對的重要性，如此才能實際應對半導體產業的已知挑戰。以車載半導體為例，恩智浦對於汽車解決方案著墨頗深，而半導體更是加速汽車產業創新的最佳催化劑。

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