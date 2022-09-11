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一改傳統設計流程 光學模擬大幅提升產品開發效率

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 本次東西講座邀請安矽思（Ansys）代理商茂綸（Macnica）資深應用工程師張緒國親臨現場分享其實務經驗。
圖一 : 本次東西講座邀請安矽思（Ansys）代理商茂綸（Macnica）資深應用工程師張緒國親臨現場分享其實務經驗。

【作者： 劉昕】

異質整合是近年來半導體產業的主流趨勢，加上元宇宙時代的來臨，其中一個關鍵的物理元素－光扮演其重要角色，如何與電子系統作有效的協作，必須要先掌握與了解光學元件與光訊號模擬技術的要點。

本次東西講座特別邀請安矽思（Ansys）分享其實務經驗，並由其代理商茂綸（Macnica）資深應用工程師張緒國親臨現場，助攻電子光學系統開發業者一覽光學模擬世界的對策與應用解析。

專注模擬CAE解決方案提供商Ansys，成立距今已超過50年，在各個不同的物理領域方面處於領先地位，無論是車用、航太、石油、工業設備或高科技，Ansys針對多物理提供模擬平台，在平台底下的共用資料庫，包括流體、結構、高低頻電磁、光學、半導體、軟體系統。

而茂綸於1979年創立，並於2010年加入日商MACNICA集團，主要以代理國內外半導體電子零組件在台銷售為主，同時也涵蓋AI、自動化、物聯網解決方案以及軟體工程等相關業務。

張緒國指出，面對所有終端銷售產品，工程師遇到的前三大產品開發挑戰，不外乎包括需要大量的手動工作與不連續的工作流程，並且必須滿足許多新穎和差異化的產品要求，也會因為超窄公差而導致產品不夠堅固或成本較高，如何在越短的時間內、越低的成本底下，製成更高性能的產品，茂綸提出模擬解決方案。

在傳統物理設計流程中，製造原型機是最消耗時間和金錢成本的，而現今有了模擬工作流程技術後，可在製作之前，先透過電腦輔助設計（Computer-aided design；CAD）與電腦輔助工程（Computer-aided Engineering；CAE），進行虛擬模擬實驗與反覆的迴圈，設計好的結果才產生實際原型機測試，而憑藉Ansys模擬平台以及客戶的回饋，大幅提升了產品開發的效率。

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