美日CHIP 4聯盟舞劍，意在台灣？韓國為難？

【作者： 盧傑瑞】

隨著對美國主導的「CHIP 4聯盟」形成的猜測和爭論愈演愈烈時，一位日本主管半導體產業官員曾經表示，「美國正試圖掌握台灣，而中國對此表示反對。」這位官員的分析是，台灣應該成為此一聯盟成立被關注的中心，而不是韓國是否應該參與CHIP 4。

因此如果韓國必須在「技術」（傾向美國）和 「市場」（傾向中國）之間做出選擇，那「當然會選擇技術」。因為只有技術才能製造出產品，而只有製造出產品才能向市場出售。

在美國的主導下，韓國將無奈地加入包含了美國、韓國、日本和台灣的「CHIP 4聯盟」已成為既定事實。韓國也已將參與意向傳達給美國，並將在本月底或下月初舉行第一次初步會議，這次會議已被視為討論讓「CHIP 4聯盟」概念成為既定現實的出發點。

試圖掌握台灣和打破台灣壟斷

市場研究機構IC Insights的數據顯示，截至2020年，台灣用於手機等產品的10奈米以下晶片的產能佔有率為62.8%，韓國為37.2%。日本《讀賣新聞》曾表示，「日本和美國對此都有很大的危機感」。因此，相信美國主導的CHIP 4聯盟隱藏目的是「打破台灣壟斷」。

對於選擇台灣作為「CHIP 4聯盟」的關鍵角色，韓國工業研究所（KIET）在7月發表的題為《半導體地緣政治變化與韓國的未來》的報告中表示，雖然有人提出韓國拒絕參加「CHIP 4聯盟」的可能性和風險。但從另一面來看，西方對台灣安全局勢威脅的危機感卻是非常嚴重的。並指出，美國和歐盟的真正目標是減少對台灣的中長期依賴，增加自己的先進半導體元件供應能力。

報告中還說明，在公開主張武力統一的中國和烏克蘭問題的壓力下，如果扮演著全球主要先進成熟的半導體供應鏈—台灣，在被中國吞併後，這個供應鏈將被立即被切斷，而西方必須面臨其主要產業被毀滅的影響，有著嚴重的危機感。

在美國商務部3月份公佈的2022-2026戰略計劃中顯示，加強美國製造業和供應鏈將是第一目標，就是一個例證。

同樣，美國和歐盟的關鍵人物也發出警告，強調了過度依賴台灣的危險性。美國商務部長Gina Marie Raimondo接受媒體採訪時表示，依賴台灣是危險的；而歐盟委員會主席Ursula von Der Leyen在世界經濟論壇的視頻演講中也表示，我們不能接受從極少數外國公司進口半導體所帶來的依賴性和不穩定性。

乍看之下，「試圖掌握台灣」和「打破台灣壟斷」的分析似乎是相反的方向，但如果去掉「短期」和「長期」視角的差異，這最終指向的是同一個點—台灣。至於目前難以建立半導體製造基地的美國，分析認為，從長遠來看，它會先與東北亞地區密切合作，轉而加強自己的製造能力。

於美國加強與台灣等東北亞國家合作的舉動，以「CHIP 4聯盟」的形成為中心這個動作，或許可以解釋成，在製造能力較差的情況下，美國的目標是在短期內穩定供需，以盡量減少未來供應鏈衝擊對需求產業的損害，而這就是美國的方法。

所以因為美國希望能夠分散風險，在這樣的架構下主要選擇可能非韓國莫屬，而韓國最後的目的是讓美國把更多的製造基礎設施放在自己的境內。

因此，「CHIP 4聯盟」被部分韓國分析師認為是韓國短期內的一個重要機會因素。因為在技術競爭力方面，除了台灣之外，韓國是世界上唯一的選擇。韓國將別無選擇地承擔美國和歐盟對台灣的依賴、更是高附加值邏輯晶片的需求方、以及希望實現供應來源多樣化來降低不確定性。但是從長遠來看，韓國的半導體產業很難避免受到美國和歐盟試圖減少對亞洲依賴的衝擊。

韓國態度猶豫搖擺 擔心引發中國的經濟報復

前一段時間，面對加入「CHIP 4聯盟」後，韓國將失去中國市場的態度上猶豫不決。許多韓國分析師都認為這將危及韓國半導體的未來。他們認為作為「CHIP 4聯盟」的成員，將對韓國在鞏固自由國家市場方面具有更大的優勢。而奇怪的是，今天的韓國政府卻無法理解與「CHIP 4聯盟」一起生活的好處，甚至游移在加入與不加入之間。

但韓國與台灣一樣別無選擇，只能加入「CHIP 4聯盟」。透過「CHIP 4聯盟」，韓國應該在下一代半導體技術中擁有更大的優勢性。有人指出，未來與其在「低階」記憶體方面與中國競爭，不如加入美國主導的供應鏈，獲得量子ICT技術領域的標準和技術，如量子電腦等，這對於韓國的長遠性而言是非常有利的。

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