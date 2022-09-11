快訊

今本土+3萬1854 死亡29例、其中20例未接種3劑以上疫苗

韓知名男星中秋吸毒遭逮！「孫藝真前男友」被點名

影／南投無風無雨 6樓高大榕樹突裂兩半毀車壓傷人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電氣化趨勢不可逆 車用半導體扮演推手

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 催生新世代車輛需要大幅整合半導體功能。（souce：bmw.com）
圖一 : 催生新世代車輛需要大幅整合半導體功能。（souce：bmw.com）

【作者： 王岫晨】

分析機構Strategy Analytics調查指出，電動汽車市場與其所需的支援技術，預告著未來幾年將有前所未見的成長機遇。Strategy Analytics動力裝置、車體、安全、底盤（PBCS）暨電動汽車服務（EVS）執行總監Asif Anwar表示，電動汽車的應用現在是汽車半導體市場成長的一大關鍵潛在因素，相關的半導體需求預計將在2021至2026年間，以31％的年均複合成長率增加。電動汽車變革已到來，基於領域與區域架構前沿的新一代電動汽車平台正推動普及數位座艙、先進駕駛輔助系統（ADAS）與聯網汽車。

汽車邁向電氣化

全球正邁向汽車電氣化，汽車製造商也開始運用半導體技術來優化性能並加速開發，促使更多人能夠買得起電動車。

在這種展望全球電動車未來發展願景的氛圍下，汽車產業正加速變化。汽車製造商大膽宣稱 2030 年的汽車會與當前的路上常見的車型極為不同。而全球正邁向汽車電氣化，汽車製造商也開始運用半導體技術來優化性能並加速開發，促使更多人能夠買得起電動車。製造商製造最後一台採用內燃機的汽車只是時間問題，未來汽車的樣貌將永遠改變。

TI 行銷資深副總裁 Keith Ogboenyiya指出，對於電動車的瞭解，可以參考許多線上評論和報告，並深入研究，找到最適合的汽車。除了希望能夠採用創新技術，同時又兼具可靠、經濟實惠、安全和舒適。一般來說，駕駛者注重的車用功能如下：

●快速充電和更長的續航里程

●道路行駛的高性能和安全處理

●即時汽車診斷，可按照駕駛需求和偏好進行設定，並且確實出現在看得見的視野內

●無縫連接所有裝置內容的流暢體驗

●絕佳的音訊和語音性能，帶來最佳的音響和使用者體驗

●隨手可及的創新和適應性操控中心，完善個人化的車內體驗，包括座椅功能、照明選項和空調控制

●先進的安全功能，例如盲點監控和前端雷達，藉以避免事故並保護乘員

車用半導體需求

ADAS技術逐漸擴展到對時間較敏感的關鍵應用上，例如緊急剎車、警告和避免汽車正面碰撞，以及盲點偵測等，因此結合來自多個感測器的資料將有助於做出可靠、即時的決定，以實現更安全的自動駕駛。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2022.9月(第370期)類比雙城記CTIMES雜誌

2022.9月(第370期)類比雙城記
2022.9月(第370期)類比雙城記

延伸閱讀

連展科技插旗電動車充電站運營

電動車銷量日增 各國投入搶商機

電動車衝鋒 伺機介入

補給別人花？德國電動車用稅收補貼 居然有13萬輛銷往別國！

相關新聞

行動支付習慣成形 消費方式邁向新局

根據一份由MIC所公布的2021年行動支付消費者調查顯示，發現消費者首選行動支付的偏好度明顯提升，從2020年37％成長至50％，相反的，首選實體卡的比例從2020年35％降至2021年26％，可觀察到從2020年兩者偏好度首度黃金交叉之後，差距幅度急遽增加，短短一年已相差24％。

邊緣應用無遠弗屆 加速半導體產業創新力道

關於近兩年來的半導體業發展，自從疫情於2020年初席捲全球之後，半導體的需求就經歷前所未見的成長，幾乎可以稱之為爆炸性的成長，這樣的狀況導致了各產業加速部署邊緣運算，而許多企業進行的遠距工作，都需要更多的筆電、藍牙設備等，這也是加速半導體市場成長的主因之一。

一改傳統設計流程 光學模擬大幅提升產品開發效率

異質整合是近年來半導體產業的主流趨勢，加上元宇宙時代的來臨，其中一個關鍵的物理元素－光扮演其重要角色，如何與電子系統作有效的協作，必須要先掌握與了解光學元件與光訊號模擬技術的要點。

美日CHIP 4聯盟舞劍，意在台灣？韓國為難？

隨著對美國主導的「CHIP 4聯盟」形成的猜測和爭論愈演愈烈時，一位日本主管半導體產業官員曾經表示，「美國正試圖掌握台灣，而中國對此表示反對。」這位官員的分析是，台灣應該成為此一聯盟成立被關注的中心，而不是韓國是否應該參與CHIP 4。

電氣化趨勢不可逆 車用半導體扮演推手

分析機構Strategy Analytics調查指出，電動汽車市場與其所需的支援技術，預告著未來幾年將有前所未見的成長機遇。Strategy Analytics動力裝置、車體、安全、底盤（PBCS）暨電動汽車服務（EVS）執行總監Asif Anwar表示，電動汽車的應用現在是汽車半導體市場成長的一大關鍵潛在因素，相關的半導體需求預計將在2021至2026年間，以31％的年均複合成長率增加。電動汽車變革已到來，基於領域與區域架構前沿的新一代電動汽車平台正推動普及數位座艙、先進駕駛輔助系統（ADAS）與聯網汽車。

Web 3.0左右數位貨幣發展 元宇宙與加密產業密切聯繫

根據一份《加密貨幣市場現狀及未來》研究報告，由2021年區塊鏈產業發展分析，將數位貨幣市場以Web 3.0應用加以分類，指明了數位貨幣未來將著重於DeFi（分散式金融）、NFT（非同質化代幣）、GameFi、DAO（分散式自治組織）及其他重點應用區塊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。