電氣化趨勢不可逆 車用半導體扮演推手

【作者： 王岫晨】

分析機構Strategy Analytics調查指出，電動汽車市場與其所需的支援技術，預告著未來幾年將有前所未見的成長機遇。Strategy Analytics動力裝置、車體、安全、底盤（PBCS）暨電動汽車服務（EVS）執行總監Asif Anwar表示，電動汽車的應用現在是汽車半導體市場成長的一大關鍵潛在因素，相關的半導體需求預計將在2021至2026年間，以31％的年均複合成長率增加。電動汽車變革已到來，基於領域與區域架構前沿的新一代電動汽車平台正推動普及數位座艙、先進駕駛輔助系統（ADAS）與聯網汽車。

汽車邁向電氣化

全球正邁向汽車電氣化，汽車製造商也開始運用半導體技術來優化性能並加速開發，促使更多人能夠買得起電動車。

在這種展望全球電動車未來發展願景的氛圍下，汽車產業正加速變化。汽車製造商大膽宣稱 2030 年的汽車會與當前的路上常見的車型極為不同。而全球正邁向汽車電氣化，汽車製造商也開始運用半導體技術來優化性能並加速開發，促使更多人能夠買得起電動車。製造商製造最後一台採用內燃機的汽車只是時間問題，未來汽車的樣貌將永遠改變。

TI 行銷資深副總裁 Keith Ogboenyiya指出，對於電動車的瞭解，可以參考許多線上評論和報告，並深入研究，找到最適合的汽車。除了希望能夠採用創新技術，同時又兼具可靠、經濟實惠、安全和舒適。一般來說，駕駛者注重的車用功能如下：

●快速充電和更長的續航里程

●道路行駛的高性能和安全處理

●即時汽車診斷，可按照駕駛需求和偏好進行設定，並且確實出現在看得見的視野內

●無縫連接所有裝置內容的流暢體驗

●絕佳的音訊和語音性能，帶來最佳的音響和使用者體驗

●隨手可及的創新和適應性操控中心，完善個人化的車內體驗，包括座椅功能、照明選項和空調控制

●先進的安全功能，例如盲點監控和前端雷達，藉以避免事故並保護乘員

車用半導體需求

ADAS技術逐漸擴展到對時間較敏感的關鍵應用上，例如緊急剎車、警告和避免汽車正面碰撞，以及盲點偵測等，因此結合來自多個感測器的資料將有助於做出可靠、即時的決定，以實現更安全的自動駕駛。

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