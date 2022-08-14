Web 3.0左右數位貨幣發展 元宇宙與加密產業密切聯繫

【作者： 王岫晨】

根據一份《加密貨幣市場現狀及未來》研究報告，由2021年區塊鏈產業發展分析，將數位貨幣市場以Web 3.0應用加以分類，指明了數位貨幣未來將著重於DeFi（分散式金融）、NFT（非同質化代幣）、GameFi、DAO（分散式自治組織）及其他重點應用區塊。

根據該份報告，隨著以IPFS協定為代表的去中心化儲存技術，以及5G網路的大規模普及，加上MR、XR為基礎的萬物互聯及元宇宙產業，都正處於應用爆發的前夕。元宇宙將會與加密產業產生密切聯繫，根植於區塊鏈技術的NFT、GameFi、DAO等區塊都將會是元宇宙發展不可缺少的部分。目前元宇宙還處在最初級的階段，其基礎建設及技術還需發展完善。

而針對NFT，報告認為其未來發展的阻礙主要在較低的流動性。雖然市場嘗試提高NFT的流動性，但NFT總體市場過於小眾，對其未來發展存在更大的限制。同時，NFT缺乏現貨價格，定價機制也缺乏敏捷度和便利性，這也對其未來發展成為重要阻礙因素。

至於GameFi，其熱度已經有所減退，發展似乎也到達了瓶頸階段。此外，GameFi被認為是元宇宙的重要組成之一，其未來發展可能將與元宇宙的技術發展相結合，屆時區塊鏈遊戲也許能走上屬於自己的獨特道路。

區塊鏈蓬勃發展

自從區塊鏈問世之後，除了已經在金融市場和加密貨幣等領域獲得越來越多的關注以外，區塊鏈更是在提供軟體服務的解決方案領域提供了新的機會。儘管市場不斷波動的價格、駭客攻擊和安全監管等議題，使得加密貨幣的本身因而受到了影響與傷害。然而身為數位貨幣的基礎技術，區塊鏈仍然可以為分散式帳本技術解決相當關鍵的問題，包括管理、數據來源，以及數據的不變性與真實性等。

因此，除了加密貨幣外，許多企業和各國政府也開始對區塊鏈的技術產生興趣，在過去幾年，包括東亞和東南亞國家，都越來越能接受在區塊鏈打造新創生態圈的概念。台灣一直在為區塊鏈應用領域的人才和開發加速鋪路。隨著 NFT等產業的迅速成長，人們對於區塊鏈帶來的價值認同也日益增強。

而隨著供應鏈在不同區域的轉變，區塊鏈在數位貨幣以外的領域也正蓬勃發展，提供了包括供應鏈管理等應用服務。目前有廠商正在為實現區塊鏈的供應鏈解決方案努力，例如提供產品生產地的即時驗證，或者結合區塊鏈、人工智慧與雲端運算的可追溯性解決方案，也成為效益相當好的服務。這些服務，都正在不斷變化的供應鏈中，為提供貨物的可追溯性鋪路。

區塊鏈解決了供應鏈中的許多難題，並且可以提供一個相當強大的共享分類帳目表，針對所有已經記錄的內容進行加密。企業和供應商共同建立起透明度後，供應鏈的每一個階段都可以自動透過智慧合約，即時完成掃描和稽核，並以數位方式儲存預先設定的條款和條件，以來提升自動化程度。

流動性挖礦風潮

當然，數位貨幣流動得更頻繁，許多類似的犯罪手法也會越來越常見。與加密貨幣相關的犯罪，其非法數位資產在2021年飆升至創紀錄的140億美元，比2020年的78億美元成長79%。許多駭客和盜竊發生在各機構層面，例如市場平台，系統漏洞已經成為攻擊的中心。在一篇對於新型態網路犯罪的威脅研究報告中，揭開了詐騙者的神秘面紗。他們利用炒作加密貨幣以及用戶在加密市場中賺取的財富，來引誘並詐騙潛在的投資者。

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