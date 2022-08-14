關於台積電的2奈米製程，我們該注意什麼？

【作者： 籃貫銘】

在十年之前，談2奈米（nm）製程晶片的量產，那簡直就像天方夜譚，幾乎是難以想像的生產技術。但如今，台積電已經正式宣布了量產時程，這個原本市場以為不可能的晶片製程技術，將會在2025年正式量產。

而台積2nm技術的宣布有什麼重要性？它又會帶出哪些半導體製造技術的風向球？本文就從技術演進，以及競爭與成本的角度來切入分析。

FinFET微縮之路劃上休止符

台積電的2nm技術的宣布，單就技術上來說，就是正式宣告「鰭式場效電晶體（FinFET）」的微縮之路的終結。這個堪稱是近十年以來，台積電最具競爭力的晶片製程技術，最終都須止步於3nm。

毫無疑問，FinFET是個好東西，它除了讓摩爾定律得以延續外，同時也讓晶圓製造廠可以持續提升晶片的效能並縮小體積。它最大的特色就是採用了立體式的結構，改善了MOSFET的電路控制性能，並減少漏電流的發生，另一方面也縮短了電晶體的閘長。

台積是在2013年11月宣布成功試產FinFET，而當時所採用的生產製程是16nm；英特爾則是更早於台積，是在2011年就已經推出了商業化的22奈米FinFET製程技術。

至於三星，則是在14nm製程才採用了FinFET架構，不過當時他們是處於追趕的位置，還因此跳過了20nm製程，直接進攻一個全新世代的技術，並且取得了相當的成果，可以說是一次成功的策略。

但走到現在，也就是4nm和3nm這個關口，FinFET的微縮之路終究來到了盡頭。由於單片的鰭式電晶體結構在這個製程之下，其電子控制的效能會大幅度的衰減，變得十分不穩定，因此難以作為先進運算的核心技術，自然也無法延續摩爾定律對性能提升的要求，於是採用新架構的呼聲就不斷在產業界與學研界裡響起。

雖然FinFET製程到了5nm以下就變成了一個關卡，但台積依然透過他們強大的晶片製造能力，硬是讓FinFET走到了3nm。而三星則是選擇在此節點轉向次世代製程。這除了顯示台積超越業界的製造能力外，更凸顯了台積對於獲利與成本控制的高度重視。

三星搶推GAAFET製程 企圖彎道超車

洞悉到FinFET的極限之後，晶圓製造業者們當然就開始著手進行相關的研究布局，以因應未來的先進製程服務之爭。但說白了，現在市場上也就只剩下三星和台積兩家公司有能力進行實際的量產，所以目前若要尋求3nm以下的晶片製造服務，就是一個非T及S的局。誰先端出，誰就贏了，至少表面上是這樣子。

也由於現在這兩強之爭的局面，讓落後的三星不得不採行較為激烈的「彎道超車」策略，企圖在3nm這個製程世代上，就開始導入新的電晶體架構技術，並期望藉此追上，甚至是超越台積電。

而三星他們選擇的製程稱為GAAFET「Gate-All-around Field-Effect Transistor」。

依據三星的說明，它們的GAAFET是一種採用自行研發通道較寬的奈米片結構，也就是自有的「MBCFET（Multi-Bridge Channel FET）」技術。相較於較窄的奈米線GAA技術架構，這種寬型的結構可以帶來更高的效能與更佳的能源效率。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年8 月號第 339 期】