節能降耗勢在必行 寬能隙半導體發展加速

【作者： 王岫晨】

電源與能源管理對人類社會未來的永續發展至關重要。由於全球能源需求正在不斷成長，因此必須控制碳排放，並將氣溫上升控制在1.5度以下，減排對此非常重要，但要實現這些要有科技的支援，包括可再生能源的利用。

僅就工業領域來說，如果能將電力利用效率提升1％，就能節省95.6億千瓦時（TWh）的能源。這意味著可以節省下15個核電站的發電量、減排3200萬噸二氧化碳，或者是數以千計的石油。可以看到僅僅是工業領域對電力利用效率的提升，就能夠有如此驚人的節能效果。而在這樣的條件之下，使得寬能隙半導體元件有了更寬廣的發揮空間。

發揮寬能隙元件優勢

意法半導體汽車和離散元件產品部（ADG）執行副總裁暨功率電晶體事業部總經理Edoardo MERLI指出，寬能隙技術已經在半導體市場上得到廣泛應用。碳化矽和氮化鎵兩種材料的特性略有不同。碳化矽主要用於汽車和工業領域的大功率系統設備。在汽車應用領域，中國和亞洲電動汽車蓬勃發展，市場成長速度明顯高於歐美國家，不過，歐美電動汽車產業也在迎頭趕上。這一市場趨勢適合碳化矽和氮化鎵技術應用發展。電動汽車的動力總成、車載充電器等系統，以及充電站都會用到碳化矽元件。而預期汽車和工業大功率電源解決方案將會快速、大規模採用碳化矽。

至於氮化鎵，相較於碳化矽，氮化鎵可能更適合低功率應用，但是氮化鎵的開關頻率更高，因此它可以讓系統級小型化，甚至比碳化矽更好，因此，氮化鎵非常適合很多消費性應用，例如，筆記型電腦的電源和行動裝置的電源轉接器。此外，因為氮化鎵還可以整合控制單元，所以可以用於開闢新的應用領域。氮化鎵還適合工業和汽車應用，特別是充電系統，但是，它必須提升可靠性，目前這項技術的可靠性還不高，畢竟還是一項新技術。還必須改進性能，以達到更高的開關頻率。

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