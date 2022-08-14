功率半導體元件的主流爭霸戰

【作者： 季平】

功率半導體元件與電源、電力控制應用有關，特點是功率大、速度快，有助提高能源轉換效率，多年來，功率半導體以矽（Si）為基礎的晶片設計架構成為主流，碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等第三類半導體材料出現，讓功率半導體元件的應用更為多元，效率更高。

MOSFET與IGBT雙主流各有痛點

高功率元件應用研發聯盟秘書長林若蓁博士（現職為台灣經濟研究院研究一所副所長）指出，功率半導體元件是電源及電力控制應用的核心，具有降低導通電阻、提升電力轉換效率等功用，其中又以MOSFET（金屬氧化半導體場效電晶體）與IGBT（絕緣閘雙極電晶體）的應用範圍最為重要，兩者各有優勢及不足。

MOSFET扮演電源電子控制的角色，依導電特性與通道差異，又可分為NMOS（N-type MOS）、PMOS（P-type MOS）、CMOS（Complementary MOS），在大功率半導體領域中，各種結構的MOSFET發揮不同作用。IGBT元件為複合式構造，輸入端為MOSFET構造，輸出端為BIPOLAR構造，具備低飽和電壓、快速切換等特性，但切換速度遜於MOSFET。

傳統以矽（Si）材料為基底的IGBT主要特性為耐高壓、高電流，多應用於大功率、大電流的電力設備或電力基礎設施，如鐵路電網、風力發電機等，缺點是比較無法縮裝；MOSFET的特性為驅動電流小，多應用於變頻導向的3C設備或消費性3C產品，如手機充電器、小家電產品的變壓器等，缺點是無法承受過大的電壓、電流。

在技術發展及應用上，MOSFET與IGBT各有痛點待克服。矽（Si）材料因物理性能限制，在高電壓時，耐受性差、轉換效率不佳，而且有散熱問題，無法完全應付推陳出新的電子電力產品需求，加上全球暖化日益嚴重，各國能源政策積極朝淨零碳排（Net Zero）目標前進，大家關注的重點是如何「更節能、更省能」，此外，因應時代需求，人們追求短、小、輕、薄及好攜帶，如何讓產品縮裝也是一大課題。

第三類化合物半導體提供更多選擇

第三類化合物半導體-碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）兩種材料興起，有助解決傳統矽基元件遭遇的困境。第三類化合物半導體具備耐高溫、耐大電壓、快速作動等特性，可以廣泛應用於高功率、高頻和高溫電子電力系統，如電動車及電動車充電設備、大型風力發電機、太陽能板逆變器、資料中心、手機快充、太空衛星、行動基地台等領域。

碳化矽（SiC）最大的優勢在於高溫與高崩潰電壓耐受力；氮化鎵（GaN）的穩定性高，熔點高達1700度，除了穩定性、耐高溫、耐高壓等優勢，同時擁有良好的導電性與導熱性，多應用於變壓器和充電器等領域，如需要較大電壓的筆電、平板，以及需要較小電壓的手機和手錶充電產品，能有效縮短充電時間。氮化鎵（GaN）元件的切換速度是矽基元件的10倍以上，相較於Si，更適合高頻率、高效率的電子產品，包含5G產品。

隨著2050年淨零碳排（Net Zero）目標逼近，各國在交通政策與產業推動上都朝燃油車電氣化的方向邁進，帶動整體電動車產業。碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）能同時應用於汽車產業，尤其碳化矽（SiC）在車載領域及可靠性上更具優勢，在電動車的系統應用方面主要包含逆變器、車載充電器（OBC）及直流變壓器等。相較於傳統矽基模組效能，碳化矽（SiC）可減少約50%的電能轉換損耗，降低約20%的電源轉換系統成本，提升電動車約4%的續航力。

龍頭大廠帶動第三代半導體產能

電動車的充電設備及充電基礎設施都需要更高效能的元件。林若蓁指出，碳化矽（SiC）元件市場主要由汽車產業主導，比方特斯拉（Tesla）電動車款Model 3率先應用意法半導體生產的SiC MOSFET，帶動多家電動車廠商導入SiC材料。Model 3驅動逆變器（Traction Inverter）部分捨棄傳統絕緣柵雙極電晶體（IGBT），率先引入碳化矽（SiC）金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET），開啟全球第三類半導體擴產潮。至於氮化鎵（GaN）功率元件市場則由消費性產品（如手機快充）、電信/通訊（如資料中心、太空衛星通訊）及汽車產業（如電動車內較小電壓的DC-DC converter）所帶動。

Yole Developpement研究機構報告指出，2020-2026年採用碳化矽（SiC）作為功率半導體材料的市場規模成長至45億美元，氮化鎵（GaN）功率半導體市場規模達11億美元。預估2027年碳化矽（SiC）功率元件市場規模可達63億美元，氮化鎵（GaN）功率元件市場可達20億美元；2021-2027年，整體氮化鎵（GaN）功率元件市場的複合年成長率（CAGR）為59%，碳化矽（SiC）功率元件市場的複合年成長率（CAGR）為34%。除了消費性電源大量採用氮化鎵（GaN）功率元件，氮化鎵（GaN）功率元件導入資料中心、電信設備電源的速度也愈來愈快。

圖二 : 碳化矽功率半導體材料的市場規模預估。（source: Yole Developpemen）

圖三 : 氮化鎵功率半導體材料的市場規模預估。（source: Yole Developpemen）

知名業者如氮化鎵（Gan）功率IC龍頭納微半導體（Navitas）、美商Transphorm積極與半導體代工廠結盟，搶占市場，至於碳化矽（SiC）以IDM為主，重量級業者包含英飛凌（Infineon）、意法半導體（STMicroelectronics）、羅姆半導體（Rohm）等，其中，意法半導體同時跨足碳化矽（SiC）、氮化鎵（Gan）領域；英飛凌、安森美半導體（onsemi）則擁有Si、SiC、GaN三種功率技術。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌2022 年8 月號第 369期】