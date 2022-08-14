非銅金屬半鑲嵌製程 實現窄間距雙層結構互連

【作者： imec】

imec展示全球首次實驗示範採用18nm導線間距的雙金屬層半鑲嵌模組，強調窄間距自對準通孔的重要性，同時分析並公開該模組的關鍵性能參數，包含通孔與導線的電阻與可靠度。

銅雙鑲嵌製程在業界長跑20餘載，能夠穩定量產具備高可靠度的晶片內部導線。然而，隨著元件面積持續緊縮，金屬導線間距降至20nm以下，後段製程的電阻與電容（RC）因而大幅增加，加劇了電路傳輸延遲的問題。這就迫使相關產研單位去開發替代的整合方案與金屬材料，優化窄間距金屬導線的性能。

imec約在5年前首次提出半鑲嵌製程的概念，作為替代銅雙鑲嵌製程的可行方案，用於1nm製程及其後續製程節點，整合不同金屬層間的局部導線，實現互連。

不同於雙鑲嵌製程，半鑲嵌整合技術以直接圖形化的方式製造內部金屬導線，這也稱作減法導線製程（subtractive metallization），亦即蝕刻，過程中金屬導線不需經過化學機械研磨（CMP）。負責連接不同導線層的通孔採用單鑲嵌製程製造，隨後以金屬填滿後繼續填充，也就是說持續沉積金屬材料，直到介電層上方生成一層金屬層。該金屬層接著進行微影蝕刻，以製成第二層導線層，形成一條垂直的互連導線。完成金屬導線的圖形後，元件層上的空隙可以用介電材料填充，或是當作局部元件層的（局部）氣隙（airgap）結構。

值得注意的是，在半鑲嵌製程中，通孔與頂部金屬層會同步製造，與傳統的雙鑲嵌製程相同。因此，相較之下，半鑲嵌製程更有效率，具備低成本的競爭優勢（見圖二）。

圖二 : 比較半鑲嵌與雙鑲嵌製程在製造金屬導線間距18nm元件時的成本結構。

半鑲嵌製程的優勢

在製造窄間距金屬導線時，半鑲嵌製程具備幾項優勢，勝過雙鑲嵌製程。imec研究員暨奈米導線研究計畫主持人Zsolt Tokei表示：「第一，半鑲嵌製程能製造高深寬比的導線結構，同時控制電路的電容，有利於降低整體的RC延遲。第二，可以省去金屬導線的化學機械研磨步驟，實現簡便且低成本的整合方案。第三，半鑲嵌製程需要可圖形化又不需阻障層的金屬材料，例如鎢（W）、鉬（Mo）或釕（Ru）。與銅鑲嵌不同，採用這些金屬材料不需要金屬阻障層，如此一來，金屬導線可以充分利用珍貴的導電區域，在微縮設計中展現優異的通孔電阻值。」

當然，除了這些優勢，半鑲嵌製程在獲得業界採用前，仍有幾項技術挑戰必須解決。其中一站必經之路就是實際演練兩層金屬層之間的導線互連。雖然目前只能透過模擬建模來計算性能參數，imec近期首次展示了雙金屬層半鑲嵌模組的實驗數據。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年8 月號第 369 期】