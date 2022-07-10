OLED與Mini LED爭逐主流PC顯示技術

【作者： 盧傑瑞】

在平面顯示的趨勢下，幾乎都是採用液晶面板來作為電腦螢幕。該技術是利用施加電壓時，產生角度變化的液晶分子作為背光源的釋放和阻擋，來達到顏色和亮度的調整。

根據液晶分子的控制方式衍生的各種技術，例如IPS（In Plane Switching)、VA（Vertical Alignment）、TN（Twisted Nematic）等。相較之下，IPS可以達到更寬廣的視角，並呈現出漂亮的色彩，但由於「IPS」是一個商標，因此只有少數業者可以使用IPS這個技術名稱。不過伴隨著技術和材料的提升，更多與IPS同等能力的面板技術被開發出來，讓可視角度可以提高到178度。

因此在追求更高顯示能力目標下，越來越多的高階機型更是積極的導入包括OLED和Mini LED面板等，最新世代顯示技術面板。

OLED和Mini LED實現高影像畫質

目前OLED面板與mini LED面板正展開搶奪成為筆記型電腦的主流技術，不過從結果看來，除了APPLE以外，筆記型電腦中採用mini LED作為顯示器的機型並不多。

根據TrendForce報告顯示，目前2022年全球市場搭配Mini LED背光的筆記型電腦的年出貨量約有500萬台，比2021年成長213%。最主要的原因是，APPLE的MacBook Pro（14吋機型和16吋機型）積極的導入Mini LED背光，直接帶動了Mini LED在筆記型電腦方面的出貨量。

OLED在筆記型電腦應用方面，三星正全力提升OLED面板市場比例，特別是高階市場，2021年的出貨量應該可以達到250-270萬台（相當於總數的1.1%左右）。

越來越多採用OLED面板作為顯示器。與LCD不同的是，OLED面板並不是使用液晶分子，而是使用在施加電壓時可發光的有機化合物所構成。

基本上，在色彩和灰階表現方面更具有優勢性，可以輕鬆實現高對比度和高色域，並且在可視角和應答速度方面都有非常出色的能力值。特別是黑色部分，幾乎已經可以達到「絕對黑色」的境界，因此在對比能力方面，可以比LCD高出1000倍以上。同時因為不需要背光模組，因此可將面板做得更為輕薄。

不過，OLED有一個致命的缺點，就是「烙印」，這是因為長時間讓面板顯示同一個畫面和亮度，造成該像素發光區的老化，導致出現殘影。其實CRT螢幕也有類似狀況。而Mini LED面板就比較不會出現這樣的問題。因為Mini LED面板是利用Mini尺寸的LED來做為畫素顯示元件，可以控制每個細分區域的發光，不僅不會出現和OLED一樣的烙印，同時更容易實現更高的色域度和更高的對比度。

螢幕長寬比與顯示解析度的多樣化

近年來，16:9的比例和超高畫質(1920x1080)已經筆記型電腦螢幕的標準規格。不過最近，長寬比和解析度已經出現多樣化，特別是在高階的機型。例如，針對商業和創意應用已經出現了16：10。而聯想的ThinkPad系列中，許多機型已經從傳統的16:9變更成16:10，解析度方面也有1920 X 1200、2560 X 1600和3840 X 240等。

微軟的Surface系列，從Surface Pro 3開始就採用了3:2的長寬比，也擴展到其他系列，如Surface Go和Surface Laptop等。而蘋果的MacBook傳統上都是使用16:10，但2021年發表的MacBook Pro，則是使用14:9，14吋螢幕的解析度3024 X 1964，16吋的螢幕則為3456 X 2234。

由於商業領域上，經常要顯示長幅的垂直網頁和A4文件，所以一般都認為垂直比例大的螢幕會更好。但是，隨著螢幕垂直比例的增加，需要的電腦外殼的深度也就越大。很難說哪個更好，但越來越多的長寬比/解析度的選擇，對消費者來說是一個相當好的發展。

圖二 : 顯示器技術的亮度與對比度示意。（source：PixelDisplay）

此外，100% sRGB也已是高階機型的最低標準。色域表現指的是可以在螢幕上能顯示出顏色的能力值，所對應的評價標準有sRGB、Adobe RGB和DCI-P3等。對於高階商務和創意機種來說，具有sRGB色域（覆蓋率約100%）能力是最基本的要求，大部分低階產品的sRGB覆蓋率約為60-70%，因此在顏色上顯得更淺更淡。而越來越多應用在創意和娛樂（HDR內容）的專業產，幾乎都能滿足更具廣色域的DCI-P3標準。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年7 月第 368 期】