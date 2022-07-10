【作者： 季平】

過去2年，疫情引發的遠距需求帶動強勁的PC需求，隨著疫情趨緩，PC需求有趨緩之勢。資策會產業情報研究所（MIC）預估，2022年全球筆電出貨量約2.2億台，較2021年衰退10.3%；全球桌機出貨量達7984萬台，衰退2.7%。

MIC產業分析師黃馨指出，PC需求趨緩主要是因為歷經2020年、2021年疫情驅動PC市場高度成長後，受到2022年宅經濟效益收斂、俄烏戰爭開打、中國大陸實施封控等因素影響，加劇全球經濟衰退，加上高通膨與升息壓力，降低市場消費信心。

至於2022年上半年台灣PC出貨量也較去年同期明顯下滑，預估2022年筆電出貨1.78億台，衰退11%，不過，受惠於出貨動能遞延及傳統旺季效應，預期下半年出貨量可以恢復正成長。桌機部分，2022年台灣出貨量為4379萬台，衰退1.4%，展望下半年，傳統旺季效應及CPU、GPU新品上市可望微幅提升出貨量。

PC三大利基市場分析

進一步觀察Gaming(遊戲/電競)、Creator(創作者個人電腦)與 Chromebook三大利基市場，黃馨指出，Gaming主要使用者是電競玩家，在筆電市場的佔比不到10%；2019年興起的Creator由於使用者定位並不明顯，市場相對較小；2021年上半年因為北美與日本相繼有政府教育標案開出，帶動Chromebook需求動能，但是下半年全球商務活動回歸辦公室，Chromebook市場需求並不大。

由於Chromebook多為台灣代工，預估2022年隨著筆電需求下滑，台灣筆電代工比例也會隨之下降，緯創、廣達、仁寶、和碩、英業達等五大代工廠出貨總量預估為1.86億台，市佔將由去年的80.5%下滑至80.3%。綜觀三大利基市場，Gaming表現空間相對較大，品牌業者仍以Chromebook與Gaming筆電為重點佈局方向。

Gaming表現較佳，主要因為近期筆電產品在CPU、面板效能上出現大幅提升，加上筆電的便攜性優於桌機，吸引玩家目光，而電競玩家也不會只使用電競桌機，因此筆電終端裝置容易出線，此外，諸如2022年亞運等大型賽事紛紛將電競項目列入正賽比賽項目，使數位遊戲市場持續擴大，帶動電競市場與電競PC需求陸續成長。隨著下半年顯卡新品持續推出，可能帶動一波電競PC出貨與營收成長。

晶片大廠英特爾（Intel）2019年提出，全球逾2億人使用PC創作各式內容，創作內容包含照片、影片、直播，對於畫質、設計軟體、2D/3D等技術需求更高，看好「創作者PC」商機，Intel宣布發展「創作者PC」。Intel調查顯示，創作者中最大族群為Prosumer（生產性消費者），更新PC的速度比一般消費者快約9個月，與電競領域相似。

不過，雖然Creator作者也可以直接使用Gaming電腦創作，但主要需求仍與電競需求不同。過去，在電競產業鏈不成熟的年代，市場上沒有搭配電競遊戲的滑鼠、螢幕等設備，後來電競市場發展漸趨成熟，軟硬體需求紛至沓來，因此，Intel看好Creator PC市場的發展潛力，認為Creator可能是下一個Gaming市場而提前佈局，希望提供符合創作者需求的PC設備。

Intel自2019年起強調Creator PC美學風格外型，搭載Core i7/i9、Xeon高效能處理器、觸控/觸控筆等直覺輸入等特色，也與多家合作夥伴推出多樣化產品，希望提供更好的產品使用經驗。

雖然市面上已有數十個與創作者有關的PC產品，黃馨認為，目前的Creator定位仍不太明顯，有些創作者可能選擇採購電競筆電或高階商用筆電創作，就短期發展性來看，Creator的定位太容易跟電競筆電混為一談，由於創作者比較著重畫面色彩或繪圖軟體等需求，這點跟電競PC對螢幕顯示有一定要求、重視色彩精確度相同，只是電競更重視遊戲時的刷新率、反應時間，如果Creator的定位比較模糊又沒有無可取代的特殊優勢，相對來說比較沒有發展空間。

電腦操作系統除了Windows與macOS，還有Chrome OS。IDC數據顯示，2020年第四季，Windows、Chrome OS及macOS的市佔率分別為76.7%、14.4%、7.7%。Chromebook的最大難題是無法安裝使用Office軟體，以及離線時功能受限。不過，隨著Google改進離線功能，各種常用程式開始提供離線服務，Chromebook的使用者數量逐步攀升。

Chromebook是Google作業系統中的低價電腦，主攻校園市場，鎖定學童、長時間閱讀、線上學習或沒有大量文書處理需求的使用者，跟注重效能與畫面的Gaming完全不同，因為規格無須高階機種，價格差異甚大，品牌廠商多半針對線上上課需求，提高視訊、音訊等技術含量，這部分與Gaming、Creator區隔明顯。Chromebook代工主力台廠受惠於2021年宅商機，台灣出貨達1.9億台，但在2022年，Chromebook市場成長明顯趨緩。

圖二 : 三大利基市場，Gaming表現空間相對較大，品牌業者仍以Gaming筆電為重點佈局方向。

三大利基市場的未來發展

綜觀Gaming、Creator與Chromebook的未來發展，黃馨認為，隨著Gaming電子競技項目納入國際比賽，以及電競遊戲逐漸成為國民運動，可望帶動更多電競PC需求。

Chromebook部分，近期品牌廠商佈局教育市場外，也導入商用市場，提升產品規格以符合商用市場需求，也有廠商將Chromebook導入對規格要求不高但需要簡單文書、影音需求的銀髮族市場，不論在螢幕畫質、音訊效果上都相當符合學童與銀髮族使用，未來如果可以朝商用發展，有機會擴大市場利基。Chromebook搭載Chrome OS作業系統，非常方便使用者在雲端使用，已經有不少台廠開發商用機種，佈局中小企業使用需求，如宏碁、華碩等。

教育筆電滲透率已相當高，未來Chromebook可能加速轉向商用佈局。此外，在美國、日本教育筆電購置率升高的情況下，兩大教育標案市場可能逐漸收斂，隨著歐美等地陸續解封，企業回歸辦公室辦公可能推升商用市場需求；疫後中小企業導入數位科技，Chrome OS成本競爭力及方便管理的特性有機會獲得企業青睞。

目前，晶片大廠Intel在EVO筆電設計認證上已納入Chromebook產品；NVIDIA支持推動效能更高的Chromebook設計，同時宣布與聯發科聯手，讓未來的Chromebook搭載RTX顯卡效能，這些發展對Chromebook來說都是利多。

圖三 : 教育筆電滲透率已相當高，未來Chromebook可能轉向商用布局。(source：MIC)

至於Creator仍因為定位不甚明確，目前看來仍相對容易被其他利基商品取代。雖然如此，Creator電腦仍有成長機會，不只Intel，NVIDIA也積極投入其中，比方NVIDIA Studio平台可強化創作流程，為專業人士提供支援，運用GPU搭配獨家驅動程式技術，有助提升創作應用程式的效能與功能，可以有效協助改善工作流程。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年7 月第 368 期1 月】