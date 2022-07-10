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是福還是禍？服務型機器人需產業標準規範

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 機器人供應商取得SEMI認證僅能確保機器人在場域運作的安全性，仍需依照客戶需求和場域作業進行產品功能調整。（source：KUKA AG）
圖一 : 機器人供應商取得SEMI認證僅能確保機器人在場域運作的安全性，仍需依照客戶需求和場域作業進行產品功能調整。（source：KUKA AG）

【作者： 洪春暉、陳彥合】

為減少不同廠商對於產品品質的認知落差，發展服務型機器人的共通標準，有其必要性。本文以半導體場域應用與主要區域市場為例，說明發展服務型機器人必需的產業標準規範。

服務型機器人產業即將進入快速成長階段，因產業暫無統一標準規範，讓許多新進者及各式機器人型態的產品可快速進入市場，因此產生市面上產品良莠不齊的狀況。

為減少不同廠商對於產品品質的認知落差，發展服務型機器人的共通標準，有其必要性。然各國標準及認證方式各有差異，且傳統產品型態的判定標準，因定義不同已無法適用於這類型新產品範疇，使得各國開始擬定新的標準，然這些標準是否具備強制性，產品銷售至該地市場或特定場域應該符合何種規範，皆是廠商關注重點議題，以下將以半導體場域應用與主要區域市場為例進行說明。

半導體場域應用需符合SEMI規範

隨著服務型機器人擴產至各產業應用，產品也衍生出潛伏式、頂升式、輸送帶式等各式產品與模組，以符合現場作業流程。此外，部分業者鎖定服務型機器人在半導體產業的應用，例如將AMR整合協作型機器人，打造用於搬運、取放晶圓製程盒（Front Opening Unified Pod）的自動化搬運解決方案。或是在封裝製程中，取代以人力進行化學藥劑清洗模具表面殘留物，改以機械手臂結合雷射模組燒解殘留物的應用。

在半導體場域運作AMR，由於因產品設計不良造成的人員危害、設備損失，恐造成產線運作停擺的風險，對半導體業者的損失影響甚鉅。因此需求端多會要求機器人產品須符合國際半導體設備與材料組織（SEMI）認證，以確保產品安全性方面能符合產業最低要求。

機器人供應商切入半導體市場之應用，取得SEMI等認證固然重要，但僅能作為敲門磚。因SEMI標準多為針對安全性提出的要求，機器人供應商取得SEMI認證僅能確保機器人在場域運作的安全性。然供應商仍需在此基礎下，依客戶需求和場域作業進行產品功能調整，這也是各家業者產品優劣差異之處。

受限於半導體廠房空間規劃，部分廠區走道的寬度規劃僅100公分左右，為使機器人能在狹窄的走道運行。相較於傳統差速輪，可能需搭配全向輪以靈活移動，而可以全向行駛也意味著導航精度的要求隨之提升，如何縮減預期規劃與實際移動路線的差距，硬體面需仰賴各馬達精準的同步控制、LiDAR或是相機的環境辨識能力，以及在軟體方面需利用AI優化路徑規劃與車輛避障等安全性考量。

綜合以上，服務型機器人於半導體應用門檻相對較高，使市場中的競爭者相對較少，但同時也能避免產業的價格競爭。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年7 月第 368 期】

2022.7月(第368期)PC大亂鬥
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