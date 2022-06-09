快訊

聖約翰科大112學年擬部分停招 7月前需籌6000萬元

企業創新契機 永續經營與數位轉型並行

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 企業永續管理已制訂之相關計畫（source：Google Cloud永續調查報告；製圖／王岫晨）
圖一 : 企業永續管理已制訂之相關計畫（source：Google Cloud永續調查報告；製圖／王岫晨）

【作者： 王岫晨】

近期由於疫情急遽升溫，不少企業陸續啟動異地辦公與分流上班，這不僅使得企業管理成為了當務之急，也使得企業面臨更多資安挑戰。企業所具備的資安防護能力，儼然已成為在後疫情時代中，保有競爭力、業務能穩定運轉及成長的重要關鍵。根據勤業眾信Deloitte《2021年網路資安大調查》報告指出，過半數企業認為近年資安風險持續增加，近七成受訪企業表示，今年遭受的網路攻擊較往年有顯著增加之趨勢，也促使企業開始轉型至新一代零信任（Zero Trust）安全模式，並強化資安意識及防護機制的應變能力。

更長遠的企業管理

而企業管理最重要的，除了近在眼前資安防護與企業工作平台的運作穩定性之外，如何規劃更長遠的企業永續經營，成為了更重要的一門課題。根據IBM商業價值研究院（IBV）2022年初發表的全球企業永續調查報告指出，53％的受訪企業認為，環境永續是未來三年內公司重要且優先的任務之一。

隨著世界各國對ESG議題的重視度逐年攀升，加上國際碳邊境稅機制所帶來的衝擊，使得企業對於ESG的落實越來越重要。根據MSCI世界ESG領導指數統計，重視與積極實踐ESG的企業，其本益比跟報酬率普遍優於一般企業。因此，不僅企業積極響應ESG來提升市場競爭力，許多投資人也都開始從ESG角度來衡量企業的表現與市場競爭力，藉此做為企業估值與投資的依據。

永續管理成為優先任務

隨著世界各國對ESG議題的重視度逐年攀升，加上國際碳邊境稅機制所帶來的衝擊，使得企業對於ESG的落實越來越重要。

去年在聯合國氣候變遷大會（COP 26）上發表了淨零排放目標。Google Cloud從全球16個國家共1491位高階主管所做的永續調查報告可看出，許多企業都緊跟著這股永續發展的浪潮，特別是台灣多項數據都高於全球平均，包括79％的台灣企業都將ESG視為組織發展的優先任務之一，也就是環境保護（Enviroment）、社會責任（Social）、公司治理（Goveranace）。這僅次於招募與留任人才的83%。至於促進永續發展與數位轉型方面，89％企業將永續視為轉型關鍵，83％認為永續是組織的成長中心，另有96％表示科技將能幫助組織提高永續發展的程度，這也顯現了科技在企業永續發展上的重要性。

Google Cloud台灣總經理謝良承指出，氣候變遷所帶來的自然災害，以及管理永續發展供應鏈和減少碳排放的複雜度，已喚醒企業對於永續性與環境影響的重視，使得淨零碳排行動刻不容緩。事實上，根據調查，台灣企業重視永續發展並肯定科技效益，普遍高於全球平均值。這顯示台灣企業已將永續經營管理視為維持競爭力不可或缺的行動，調查中有64%表示2022年會投注更多的時間或預算在永續發展上，而有高達89%的企業也認為永續將推動數位轉型、83%認為永續發展將扮演著組織內部的成長中心。在調查中，台灣企業在永續行動上的表現普遍都高於全球的平均。

●61％透過落實永續辦公室政策，高於全球平均的48％

●55％開始建立永續製程思維，高於全球平均的44％

●55％支持綠色合作夥伴以達到永續行動，高於全球平均的44％

●53％計畫節能行動或轉換使用再生能源，高於全球平均的43％

●51％致力於抵銷碳足跡，高於全球平均的45％

【欲閱讀更豐富完整的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年第 367 期6 月號】

2022.6月(第367期)元宇宙當道 軟硬體再對話
2022.6月(第367期)元宇宙當道 軟硬體再對話

相關新聞

斷鏈疑慮浮升 俄烏戰火引爆產業供應瓶頸

砲火、坦克、斷壁殘垣、傷亡畫面….，俄烏戰爭緊緊吸引全球目光，全世界都能感受到戰爭帶來的影響，且影響的程度取決於戰爭持續多久。 俄羅斯境內擁有豐富天然資源，是許多與能源、農產品和稀貴金屬等相關大宗商品的生產及出口大國。俄羅斯入侵烏克蘭，美歐國家傾向祭出各類制裁，包括阻斷許多大宗商品自俄出口，造成供應中斷的危機出現。斷鏈危機引發商品成本上揚的壓力，恐引爆後續一連串漲價效應，使得近來全球關注的通膨問題將更趨嚴重。

5G專網的三大部署攻略

新一代的製造模式，例如工業自動化，通常伴隨著嚴苛的服務品質（QoS）要求，不論是工廠的製造流程，或是廠房內部使用的通訊系統，都要遵守業界規範。因此，製造商對無線通訊業者寄予厚望，亟需具備超高可靠性、網路備援、進階安全功能與全年高效運轉的網路服務。

開啟任意門 發現元宇宙新商機

自從社群媒體龍頭Facebook執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將Facebook更名為Meta，正式宣告元宇宙（Metaverse）時代來臨。研究機構Gartner預測：2026年全球約有25%的消費人口每日投入一小時在元宇宙平台，完成購物、工作、社交、學習等生活大小事。元宇宙結合虛實融合、數位經濟與數位科技三元素，催生各種新的應用模式及新商模。搶攻元宇宙商機，現在就得提早佈局！

無線連結重要性日增 5G部署規模持續擴大

回顧2021年，世局多變化，外在影響包括了疫情蔓延以及國際間的大國對抗，這些對於台灣來說，帶來了對產業的實際影響，然而卻也伴隨著利益。例如轉單的部分，台灣不論是在封測與被動元件等方面都有受益。而經歷了原物料與晶片短缺等挑戰，許多原先的規劃都被迫延後，我們也可以發現到在這一波的物料短缺中，成熟製程多半受到了影響，而先進製程卻相對未受到大幅度的衝擊。

企業創新契機 永續經營與數位轉型並行

近期由於疫情急遽升溫，不少企業陸續啟動異地辦公與分流上班，這不僅使得企業管理成為了當務之急，也使得企業面臨更多資安挑戰。企業所具備的資安防護能力，儼然已成為在後疫情時代中，保有競爭力、業務能穩定運轉及成長的重要關鍵。根據勤業眾信Deloitte《2021年網路資安大調查》報告指出，過半數企業認為近年資安風險持續增加，近七成受訪企業表示，今年遭受的網路攻擊較往年有顯著增加之趨勢，也促使企業開始轉型至新一代零信任（Zero Trust）安全模式，並強化資安意識及防護機制的應變能力。

14道安全鎖 強化雲端運算資訊安全

數位轉型浪潮席捲多年，越來越多企業採用或移轉各種複雜的雲端技術與服務。雲端安全包含所有雲端部署模型，如公有雲、私有雲、混合雲、多雲等，以及以雲端為基礎的各種服務及解決方案，如IaaS、PaaS、SaaS。當企業導入雲端運算後，資訊管理問題就從企業內部延伸到外部利害關係人，存取使用者越多，衍生的資訊安全問題也越多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。