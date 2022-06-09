企業創新契機 永續經營與數位轉型並行

【作者： 王岫晨】

近期由於疫情急遽升溫，不少企業陸續啟動異地辦公與分流上班，這不僅使得企業管理成為了當務之急，也使得企業面臨更多資安挑戰。企業所具備的資安防護能力，儼然已成為在後疫情時代中，保有競爭力、業務能穩定運轉及成長的重要關鍵。根據勤業眾信Deloitte《2021年網路資安大調查》報告指出，過半數企業認為近年資安風險持續增加，近七成受訪企業表示，今年遭受的網路攻擊較往年有顯著增加之趨勢，也促使企業開始轉型至新一代零信任（Zero Trust）安全模式，並強化資安意識及防護機制的應變能力。

更長遠的企業管理

而企業管理最重要的，除了近在眼前資安防護與企業工作平台的運作穩定性之外，如何規劃更長遠的企業永續經營，成為了更重要的一門課題。根據IBM商業價值研究院（IBV）2022年初發表的全球企業永續調查報告指出，53％的受訪企業認為，環境永續是未來三年內公司重要且優先的任務之一。

隨著世界各國對ESG議題的重視度逐年攀升，加上國際碳邊境稅機制所帶來的衝擊，使得企業對於ESG的落實越來越重要。根據MSCI世界ESG領導指數統計，重視與積極實踐ESG的企業，其本益比跟報酬率普遍優於一般企業。因此，不僅企業積極響應ESG來提升市場競爭力，許多投資人也都開始從ESG角度來衡量企業的表現與市場競爭力，藉此做為企業估值與投資的依據。

永續管理成為優先任務

隨著世界各國對ESG議題的重視度逐年攀升，加上國際碳邊境稅機制所帶來的衝擊，使得企業對於ESG的落實越來越重要。

去年在聯合國氣候變遷大會（COP 26）上發表了淨零排放目標。Google Cloud從全球16個國家共1491位高階主管所做的永續調查報告可看出，許多企業都緊跟著這股永續發展的浪潮，特別是台灣多項數據都高於全球平均，包括79％的台灣企業都將ESG視為組織發展的優先任務之一，也就是環境保護（Enviroment）、社會責任（Social）、公司治理（Goveranace）。這僅次於招募與留任人才的83%。至於促進永續發展與數位轉型方面，89％企業將永續視為轉型關鍵，83％認為永續是組織的成長中心，另有96％表示科技將能幫助組織提高永續發展的程度，這也顯現了科技在企業永續發展上的重要性。

Google Cloud台灣總經理謝良承指出，氣候變遷所帶來的自然災害，以及管理永續發展供應鏈和減少碳排放的複雜度，已喚醒企業對於永續性與環境影響的重視，使得淨零碳排行動刻不容緩。事實上，根據調查，台灣企業重視永續發展並肯定科技效益，普遍高於全球平均值。這顯示台灣企業已將永續經營管理視為維持競爭力不可或缺的行動，調查中有64%表示2022年會投注更多的時間或預算在永續發展上，而有高達89%的企業也認為永續將推動數位轉型、83%認為永續發展將扮演著組織內部的成長中心。在調查中，台灣企業在永續行動上的表現普遍都高於全球的平均。

●61％透過落實永續辦公室政策，高於全球平均的48％

●55％開始建立永續製程思維，高於全球平均的44％

●55％支持綠色合作夥伴以達到永續行動，高於全球平均的44％

●53％計畫節能行動或轉換使用再生能源，高於全球平均的43％

●51％致力於抵銷碳足跡，高於全球平均的45％

【欲閱讀更豐富完整的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年第 367 期6 月號】