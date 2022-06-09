無線連結重要性日增 5G部署規模持續擴大

【作者： 王岫晨】

回顧2021年，世局多變化，外在影響包括了疫情蔓延以及國際間的大國對抗，這些對於台灣來說，帶來了對產業的實際影響，然而卻也伴隨著利益。例如轉單的部分，台灣不論是在封測與被動元件等方面都有受益。而經歷了原物料與晶片短缺等挑戰，許多原先的規劃都被迫延後，我們也可以發現到在這一波的物料短缺中，成熟製程多半受到了影響，而先進製程卻相對未受到大幅度的衝擊。

O-RAN架構帶來互通性挑戰

台灣羅德史瓦茲資深市場行銷協理盧迦立指出，觀察通訊產業下半年的發展狀況，5G依然是今年度最火熱的議題，而焦點也集中在主流的FR1頻段。在5G cellular的部分，發展並不如預期；至於5G O-RAN則在垂直整合應用上，擁有很大的發展潛能。至於5G專網的部分，重點則聚焦於如何降低整體成本。值得注意的是，各企業開始加速數位轉型，在這當中伺服器扮演了很重要的角色。另外配合雲端的發展，高速介面也不可或缺。由於5G開台僅約一兩年光景，因此B5G的部分目前也還處於起步階段。

在銜接6G的低軌衛星部分，台灣的優勢在於擁有RF、天線、PCB與路由器等解決方案，因此可以更容易地快速切入低軌衛星的供應鏈。值得注意的重點是NSA將會慢慢走向SA架構，而ORAN的發展重點則在於成熟與互通性。

另外，也由於疫情的關係，帶動了雲端應用進一步擴大，也加速了高速介面的發展。這是由於疫情改變了人們工作的習慣，從點到端，再到雲端，都需要透過更高速也更大頻寬的介面來互聯。因此，PCIe 從Gen4要邁入Gen5，而DDR5也加速普及，這些高速介面的出現，使得企業乃至於個人的數位轉型都能實現。

主導整合將成贏家

銜接6G的低軌衛星，台灣優勢在於擁有RF、天線、PCB與路由器等解決方案，可以更容易地快速切入低軌衛星供應鏈。

迦立表示，3GPP在其release 17的凍結版本中，預期將加速推動與低軌衛星接軌的腳步。在接下來的規劃中，3GPP將開始走向標準化。事實上，以目前低軌衛星技術來看，已經相對領先，因此非地面波（NTN）將會納入成為release 17中，並將之標準化。地軌衛星在未來的6G通訊發展中，並非是全新的技術，而是根植於既有的衛星技術。觀察未來的無線通訊，將會是各種技術並存，包括5G與低軌衛星。在明年我們預期將能看到Release 17支援NTN標準的更多細節。

盧迦立也認為，開放式無線接取網路（O-RAN）架構預期將會帶來互通性的挑戰。另外整合性的問題可能也會慢慢浮現，在開放的架構中，誰能主導整合，就有機會成為贏家。另外在應用上，依據客戶應用，會產生軟體的需求。因此從硬體架構到軟體，都需要有整合能力，方能進行整體的客製化與最佳化。

訂閱服務成為王道

連網裝置已成了各個產業的必備工具，而提供訂閱服務成為下一波網路服務的關鍵。在2022年，智慧科技將讓企業可針對客戶的切身需求，推出超級個人化服務。舉例來說，例如智慧冰箱可根據個人喜好提供一週的菜單，並透過偏好的食品廠商配送服務，自動提供建議的購物清單，以便補齊缺少的食材。此類型的個人化服務將快速成長，估計在美國，到2025年將有超過50%的家庭至少擁有一項訂閱服務。

是德科技行銷處副總經理羅大鈞指出，傳統產業將漸漸轉為訂閱制與使用制。例如勞斯萊斯便推出了依實際使用情況計價的引擎出租服務，以每英哩為單位出租列車。而隨選經濟（on-demand economy）也正不斷擴張，包括汽車、廚房用具和自動化服務等，各種訂閱模式也開始將觸手延伸到企業和消費性市場。到2024年，連網基礎設施將可自動建議，何時需要進行維修或更換，屆時預防性維護將成為常態，以全面提升這些服務的可用性。

【欲閱讀更豐富完整的內容，請參閱CTIMES雜誌 2022 年第 367 期6 月號】